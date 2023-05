Lazio Women: esonerato Catini, ecco Grassadonia

Scossone a Formello. La Lazio Women a tre giornate dal termine cambia allenatore. Infatti costa carissimo a Catini la sconfitta interna contro il Napoli, con le biaconcelesti scivolate al secondo posto della classifica di Serie B. Panchina affidata a Gianluca Grassadonia.

Napoli amara

Lazio-Napoli 1-2, è stata partita amarissima per mister Catini. Le regazze biancocelesti andate sotto nel punteggio (0-2) non sono riuscite a rimontare nonostante una ripresa di solo attacco. Aquile che vengono scippate dal primo posto e dalla promozione diretta in Serie A in questa rush finale.

C'è Grassadonia

"La Lazio Women comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra il sig. Massimiliano Catini, ringraziandolo per l’impegno profuso. La guida tecnica della prima squadra femminile è stata affidata al sig. Gianluca Grassadonia". Con questo comunicato è arrivato l'ufficialità del cambio in panchina.

Grassadonia è un ex calciatore che ha militato diversi anni in Serie A fra cui nel Foggia di Zeman. In un Udinese-Cagliari stagione 1988-1989 ebbe un arresto cardiaco in campo e fu salvato dall'intervento di Scarpi e del medico dell'Udinese. Da allenatore ha girato molto dal Foggia alla Paganese, dalla Pro Vercelli, al Messina al Pescara. Adesso l'occasione con le biancocelesti.