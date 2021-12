Lazio Women-Fiorentina 0-1 | Biancocelesti eliminate dalla Coppa Italia

La Lazio Women esce dalla Coppa Italia. Le biancocelesti perdono per 1 a 0 l'utima partita del proprio girone (e del 2021) contro la Fiorentina. Decisivo il calcio di rigore realizzato da Sabatino al minuto 79. Le brutte notizie in casa laziale però non finiscono qui. Infatti Adriana Martin ha chiesto ed ottenuto la rescissione del contratto con la Lazio. La calciatrice spagnolo, miglior marcatrice nella scorsa stagione in B, e in miglior realizzatrice della prima storica stagione in Serie A delle Lazio, torna in Spagna per motivi familiari.

Lazio Women-Fiorentina, la cronaca della partita

La Lazio parte meglio e ha subito due grandi occasioni con Visentin (due volte) prima, e Chukwudi poi ma le due sprecano in malo modo. Scampato il pericolo le fiorentine si rendono pericolose con Sabatini che per poco non sfiora il gol. Nella ripresa la Fiorentina gioca meglio e trova il gol vittoria al 79esimo. Pittaccio atterra Vigilucci in area di rigore. Fallo e dagli undici metri Sabatino non sbaglia. Nel recupero la Lazio sfiora il pareggio con Savini con un gran tiro da fuori ma Tasselli para.

Tabellino

Lazio (4-3-3): Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Heroum; Di Giammarino (dall'86' Mattei), Castiello, Cuschieri; Labate (dall'80' Zuzzi), Chukwudi (dall'80' Savini), Visentin.

Fiorentina (3-5-2): Tasselli; Vitale, Tortelli, Kravets; Monnecchi (dall'84' Martinovic), Neto (dal 55' Catena), Breitner, Zazzera (dal 70' Mascarello), Vigilucci; Sabatino (dall'84' Baldi), Lundin.

Marcatrici: 79' Sabatino (F)

Ammonite: Castiello (L); Tortelli (F)