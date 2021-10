Lazio Women: Claudio Lotito esonera Carolina Morace

Carolina Morace non è più l'allenatrice della Lazio Women. Hanno pesato sulla decisione di Claudio Lotito, le cinque sconfitte in cinque partite della Lazio alla sua prima stagione in Serie A.

Il comunicato

Questo il comunicato della Lazio: "Lazio Women comunica che Carolina Morace e Nicola Jane Williams sono state esonerate dall’incarico di allenatrice e vice allenatrice della Prima Squadra. La Società ringrazia entrambe per l’impegno profuso sin dal primo giorno e per i risultati conseguiti nella scorsa stagione. La decisione del Club arriva al termine di un’approfondita analisi delle prestazioni della squadra in questa stagione in Serie A". L'analisi ha messo alla luce i numeri orribili della Lazio in questo inizio di stagione. Infatti le biancocelesti sono ultime in classifica con zero punti. Ad aggravare ancora di più la posizione di Carolina Morace sono stati i gol subito dalla squadra: ben 20, fra cui 8 solo nella sfida contro il Milan e soltanto tre reti fatte. Numeri impietosi ma opposti alla grande cavalcata della scorsa stagione quando Carolina Morace portò la Lazio a vincere il campionato di Serie B e quindi ad approdare per la prima volta nella sua storia in Serie A.

"Questo è il nostro mestiere a volte vinci a volte perdi. Un grazie a tutti e buona fortuna!" sono state le parole di Carolina Morace su Twitter e su Facebook dopo l'esonero

Il nuovo allenatore della Lazio Women

Esonerata Carolina Morace, Lotito ha già scelto il nuovo allenatore della Lazio. Sulla panchina delle biancocelesti approda Massimiliano Catini, allenatore dell'Under 17 della Lazio Femminile. Catini in precedenza era stato allenatore in seconda della Primavera e collaboratore tecnico della Prima Squadra dell'Inter maschile con Andrea Stramaccioni. Insieme a Catini arriva anche il collaboratore tecnico Cristian Ieno e Francesco Panzerini, nuovo direttore tecnico di Lazio Women.

Questo il comunicato della Lazio sul nuovo allenatore: "Lazio Women comunica il nome del nuovo allenatore: Massimiliano Catini, nel 2011/12 allenatore in seconda della Primavera e la stagione successiva collaboratore tecnico della Prima Squadra dell’Inter maschile, con il mister Stramaccioni. Nel 2015 Catini è approdato al Settore Giovanile della Lazio maschile e nelle ultime due stagioni ha allenato l’Under 17 Lazio Femminile. Insieme a lui, il collaboratore tecnico Cristian Ieno, ricercatore in Fisiologia dell’esercizio all’Università La Sapienza di Roma e già collaboratore tecnico del settore giovanile della Lazio maschile e femminile. Direttore tecnico di Lazio Women diventa l’attuale Club Manager Francesco Panzerini che affiancherà, insieme alla Team Manager Monica Caprini, il nuovo staff tecnico.