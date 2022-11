Lazio Women-Cittadella 3-0: vittoria biancoceleste e fuga in classifica per le ragazze di Catini

La Lazio Women vince anche nella nona giornata del campionato di Serie B femminile nel big match contro il Cittadella. Nella sfida delicata del Fersini di Formello le biancocelesti si sono imposte con un netto tre a zero. Marcatrici di giornata Proietti e Chatzinikolaou, chiude i conti un autogol di Pavana. Con questo successo, l'ottavo consecutivo, la Lazio blinda il suo primo posto in classifica con 25 punti, portandosi a +5 dal Napoli secondo che frena a Verona sull'uno a uno.

Lazio-Cittadella, la cronaca

La Lazio Women sblocca la partita al 7' con Proietti che da pochi passi spinge in rete un assist di Visentin. L'attaccante biancoceleste è scatenata e al 13esimo semina il panico nella difesa ospite e si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto Chatzinikolaou non sbaglia e fa due a zero. Col doppio vantaggio la formazione di Catini amministra la partita e nella ripresa poco prima dell'ora di gioco trova il terzo gol per via di una sfortunata deviazione di Pavana su cross di Fuhlendorff.

Tabellino

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Falloni, Kakampouki, Pezzotti; Castiello, Eriksen, Colombo (70' Jansen); Proietti (70' Vecchione); Chatzinikolaou (53' Fuhlendorff), Visentin (84' Vecchione). All.: Catini.

Cittadella (4-3-3): Toniolo; Asta (38' Larocca), Ambrosi, Pavana (64' Begal), Peruzzo; Masu, Nichele, Benedetti; Pizzolato (64' Saggion), Ferin (75' Martinuzzi), Konguli (75' Zannini). All.: Colantuono.

Marcatrici: 7' Proietti (L), 13' Chatzinikolaou (L), 56' aut. Pavana (C)

Ammonite: Colombo (L); Nichele (C), Peruzzo (C), Pavana (C), Ferin (C), Masu (C)

Arbitro: Amadei