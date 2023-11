Lazio Women-Chievo Verona 4-0: poker e primo posto per le ragazze di Grassadonia

La Lazio Women vince per 4 a 0 al Fersini contro il Chievo nella nona giornata del campionato di Serie B. Tutto facile per le ragazze di Grassadonia che sbloccano subito la partita con Castiello e poi dilagano con Gomes e Mancuso. Le biancocelesti controllano e chiudono la pratica già nel primo tempo (3-0), poi nel finale la perla di Palombi a mettere il sigillo alla partita e blindare il primo posto (non solitario) della Lazio in testa al campionato.

Lazio-Chievo, la cronaca

Al 6’ la Lazio è già in vantaggio: Visentin approfitta di un’ingenuità della difesa veronese e mette in mezzo per Castiello che a porta vuota non sbaglia. Al 37esimo il raddoppio laziale con Gomes che con un facile tap-in spinge in rete il pallone dopo una parata non perfetta di Polonio su un tiro di Goldoni. Al 44esimo il tris laziale con Mancuso che finalizza col destro un corner. All’82esimo tiro-cross di Gothberg sbatte sulla traversa. All’88esimo magia di Palombi che rientra sul destro e dal limite dell’area mette il pallone sotto la traversa.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-1-2): Guidi 6; Pittaccio 7, Mancuso 7, Reyes 6, Gothberg 7; Castiello 7 (dal 77’ Kuenrath s.v.), Eriksen 6 (dal 66’ Ferrandi 6), Goldoni 6,5 (dall’83’ Colombo s.v.); Moraca 6,5 (dal 77’ Proietti s.v.); Gomes 7 (dal 66’ Palombi 7), Visentin 7. All.: Grassadonia 7

Chievo (4-3-3): Polonio 5; Pizzolato 5, Congia 5 (dal 72’ Pasquali 5,5), Micciarelli 5, Crespi 5 (dall’82’ Montemezzo s.v.), Marengoni 5 (dal 57’ Toomey 5,5), Ketis 5,5, Saggion 6; Bercelli 5 (dal 57’ Begal 6), Picchi 5,5, Zannini 5 (dal 72’ Merli 6). All.: Ulderici 5

Marcatrici: 6’ Castiello (L), 37’ Gomes (L), 44’ Mancuso (L), 88’ Palombi (L)

Ammonite: Moraca (L), Gomes (L), Castiello (L); Congia (C), Micciarelli (C), Begal (C), Pizzolato (C)

Arbitro: Galiffi

Le top e flop biancocelesti

Palombi 7: Entra e mette la sua firma con un altro gol bellissimo.

Visentin 7: Non segna ma mette lo zampino nei primi due gol biancocelesti. Ottima partita

Pittaccio 7: Un treno sulla corsia di destra. Pericolosa in attacco, perfetta in difesa.

Gothberg 7: Bella partita del terzino laziale. Una spinta continua, e di qualità sull’out mancino.