Lazio Women-Chievo 3-1: super Visentin e vittoria biancoceleste

Non cambia la classifica del campionato di Serie B al termine della venticinquesima giornata con la Lazio Women che vince la sua partita per tre a uno contro il Chievo e difende il primo posto. Protagonista del match Noemi Visentin che firma una doppietta importante. Con questo successo le ragazze di Catini guidano il campionato con 63 punti, due in più del Napoli e tre in più del Cittadella.

Lazio Women-Chievo, la cronaca

Al 15esimo la Lazio Women sblocca la partita con una super giocata di Pittaccio che mette in mezzo per Visentin che non sbaglia. Al 17esimo le biancocelesti raddoppiano sempre con Visentin abile e glaciale ad insaccare il 2-0 davanti al portiere, ben servita in profondità da Condon. Al 33esimo la Lazio chiude i conti con un bolide dalla distanza di capitan Castiello. Al 49esimo Visentin vicina alla tripletta personale, brava Bettineschi ad opporsi. Al 63esimo il Chievo accorcia le distanze con un rigore realizzato da Willis per un fallo di Pezzotti. All'88esimo Eriksen di testa colpisce la traversa.

Tabellino

Lazio Women (4-3-3): Guidi; Pittaccio, Kakampouki, Falloni, Pezzotti (63' Giuliano); Castiello, Eriksen, Condon (63' Groff); Moraca (46' Proietti); Visentin (86' Jansen), Fuhlendorff. All.: Catini

Chievo Verona (4-3-3): Bettineschi; Mascanzoni, Zanoletti, Salaorni, Boglioni (46' Mele); Scuratti (46' Tunoaia), Kiem (90'+1' Buonamassa), Tardini; Dallagiacoma Willis Alborghetti (80' Bianchi). All.: Venturi

Marcatrici: 15', 17' Visentin (L), 33' Castiello (L); 63' Willis (C)

Ammonite: Pezzotti (L), Castiello (L); Tardini (C)

Arbitro: Viapiana