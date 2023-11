Lazo Women-Cesena 0-2: l'ex Jensen affonda le biancocelesti

Al Fersini la Lazio Women cade per due a zero contro il Cesena. Sconfitta pesante per le biancocelesti che perdono partita e primo posto nel girone. Le ragazze di Grassadonia creano tanto ma non sfondano, colpendo anche due volte la traversa e vengono trafitte in contropiede. Con questa sconfitta Cesena e Ternana raggiungono in classifica a quota 21 la Lazio.

Lazio Women-Cesena, la cronaca

Al 14esimo primo tiro della partita targato Lazio con un tiro di Eriksen troppo centrale. Al 32esimo il Cesena passa in vantaggio con l'ex Jansen che beffa Reyes e con un pallonetto beffa Guidi. Al 44esimo grande occasione per la Lazio con Palombi che calcia trovando la traversa. Al minuto 56 la seconda traversa della Lazio con un colpo di testa di Goldoni. La centrocampista è ancora pericolosa con un colpo di testa che non trova la porta di poco. All'alba del recupero un altro pasticcio di Reyes spiana la strada a Lonati e fa 2-0.

Tabellino e pagelle

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi 5,5; Pittaccio 6 (81' Pezzotti s.v.), Mancuso 5,5, Reyes 4, Gothberg 5; Castiello 5,5 (46' Colombo 5,5), Eriksen 5,5, Goldoni 6,5; Moraca 6; Gomes 5,5, Palombi 6 (60' Visentin 5,5). All.: Gianluca Grassadonia 5,5

Cesena (4-2-3-1): Serafino 6; Casadei 6, Costa 6,5, D'Auria 6,5; Cuciniello 6,5, Lamti 6; Catelli 6, Nano 6 (72' Risina 5,5), Jensen 7, Lonati 7; Sechi 6 (60' Milan 5,5). All.: Alain Conte 7

Marcatrici: 32' Jensen (C), 90' Lonati (C)

Ammonite: 36' Castiello (L); Risina (C), 90'+3' Casadei

Arbitro: Filippo Balducci (sez. Empoli)

Le top e flop biancocelesti

Goldoni 6,5: La migliore della Lazio. Fra le più pericolose e l'ultima a mollare.

Castiello 5,5: Troppo nervosa esce all'intervallo con un cartellino giallo.

Guidi 5,5: Beffata con un pallonetto e con un gol nel primo palo.

Reyes 4: Disastrosa partita per il difensore laziale. Protagonista con gravi errori in entrambi i gol.