Lazio Women-Cesena 1-0: Varriale decisiva nel recupero

La Lazio Women vince per uno a zero contro il Cesena nella tredicesima giornata del campionato di Serie B femminile. Al Fersini di Formello decisiva è Varriale una delle ultime arrivate in casa biancoceleste al suo primo gol con la maglia delle capitoline. Una vittoria importante per le ragazze di Catini che reagiscono così dopo la brutta e pesante sconfitta di Coppa Italia contro il Milan. Il successo permette alla Lazio di blindare il primo posto in classifica, a +2 dal Napoli secondo.

Lazio Women-Cesena, la cronaca

La Lazio si rende subito pericolosa e al 6' Chatzinikolaou lanciata da Proietti colpisce il palo. Questa è la più grande occasione del primo tempo con la Lazio che continua a spingere nella ripresa. Al 70’ Cesena pericoloso con un colpo di testa di Sechi che chiama alla pronta parata Guidi. Tante emozioni nel recupero: inizia la Lazio con Colombo che davanti alla porta spara alto, sul ribaltamento di fronte Di Stefano calcia da fuori area e il pallone esce di pochissimo. Sull'ultima occasione della partita arriva il gol della Lazio: Palombi di testa fa la sponda per la corrente Varriale che dal limite dell'area che tira trovando il gol vittoria.

Tabellino

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio (46' Falloni), Varriale, Kakampouki, Toniolo; Castiello, Eriksen (80' Mattei), Colombo; Proietti (46' Condon), Jansen (46' Fuhlendorff), Chatzinikolaou (80' Palombi). All.:Catini

Cesena (3-5-2): Frigotto; Rossi, Pastore, Mancuso (80' Iriguchi); Casadei, Distefano, Porcarelli, Kiamou (80' Miotto), Zanni; Alkhovik (60' Ploner), Galli (60' Sechi). All.: Ardito

Marcatrici: 93' Varriale (L)

Ammonite: Varriale (L); Porcarelli (C)

Arbitro: Pizzi