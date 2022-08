Serie B femminile 2022/2023: ecco il cammino della Lazio Women

Il 18 settembre prenderà il via il campionato di Serie B femminile 2022/2023. Fra le 16 squadre partecipanti ci sarà la Lazio Women retrocessa la scorsa stagione dalla Serie A.

Dalla A alla B

La scorsa annata si è rivelata molto difficile per la Lazio Women. La prima parte di stagione è stata la più difficile, poi col cambio in panchina dalla Morace a Catini e con i nuovi innesti nel mercato invernale si è notato qualche miglioramento. I progressi però non hanno evitato al club biancoceleste la retrocessione in Serie B chiudendo il campionato al penultimo posto della classifica con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 15 sconfitte). La nota positiva è stata Noemi Visentin autrice di un'ottima stagione personale. Dall'attaccante che ha rinnovato il contratto riparte la Lazio dalla Serie B.

Le squadre della Serie B 2022/2023

La Serie B 2022/2023 vedrà 16 squadre al via. Oltre alla Lazio ci saranno: Napoli e Hellas Verona (retrocesse come le biancocelesti), Apulia Trani, Tavagnacco, Arezzo, San Marino Academy, Cittadella, Cesena, Sassari Torres, Brescia, Ravenna, Trento, Chievo Verona ed infine Genoa e Ternana (che hanno preso il titolo sportivo del Cortefranca e della Pink Bari).

Serie B 2022/2023: promozioni e retrocessioni

Il campionato partirà il 18 settembre e terminerà il 28 maggio 2023. In Serie A salirà direttamente soltanto la vincitrice del campionato. La seconda classificata in Serie B invece giocherà uno spareggio, con sfida di andata e di ritorno, contro la penultima della Serie A per giocarsi l'accesso al massimo campionato italiano. Retrocederanno in Serie C invece le ultime tre classificate.

Serie B 2022/2023: il calendario della Lazio Women

La Lazio Women inizierà il suo campionato in casa a Formello contro il Brescia e chiuderà la stagione sempre fra le mura amiche contro l'Arezzo. Di seguito il calendario completo delle biancocelesti.