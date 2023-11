Lazio Women-Brescia 3-0: tris biancoceleste al Fersini

La Lazio Women vince per tre a zero contro il Brescia nella sesta giornata del campionato femminile di Serie B. Tutto facile per le ragazze di Grassadonia che dominano il match sin dal fischio iniziale e costruiscono diverse palle gol sfruttando anche le ingenuità della difesa lombarda. La Lazio concende solo le briciole alle Rondinelle e vola in testa alla classifia, 18 punti in sei gare, a pari punti con la Ternana.

Lazio-Brescia, la cronaca

Al 17esimo la Lazio passa in vantaggio sfruttando un clamoroso pasticcio del portiere del Brescia. L’estremo difensore tenta il dribbling su Gomes, ma non supera l’attaccante che a porta vuota non può sbagliare. Al 33esimo occasione per il Brescia con Pasquali, brava con i peidi Guidi a respingere. Al 36esimo grandissima parata di Bettineschi che si riscatta a tu per tu con Popadinova. Al 57esimo traversa della Lazio con Varriale e poi il portiere bresciano si esalta su Pittaccio. Al 63esimo il raddoppio laziale: Eriksen ruba palla e calcia trovando un super intervento di Bettineschi, sulla respinta arriva Popadinova che non sbaglia. All’88esimo il tris della Lazio con Goldoni che spinge in rete un cross di Pittaccio. All’89esimo grande parata di Guidi su Hjohlman.

Tabellino e pagelle

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi 6,5; Pittaccio 6,5, Mancuso 6, Varriale 6,5, Gothberg 6 (dall’ 83’ Pezzotti s.v.); Colombo 6,5 (dal 58’ Castiello 6), Eriksen 7, Goldoni 7; Moraca 6,5; Popadinova 7 (dal 70’ Palombi 6), Gomes 7 (dall’83’ Visentin s.v.). All.: Grassadonia 7

Brescia (4-2-3-1): Bettineschi 5; Boglioni 5, Larenza 5 (dal 64’ Zanoletti 5), Nicolini 5, Hjohlman 5,5; Ghisi 5,5, Magri 5,5; Morreale 5 (dall’81’ Bortolin s.v.), Fracas 5,5 (dal 64’ Stapelfedt 5,5), Zazzaera 5 (dal 64’ Accornero 5,5) ; Pasquali 5 (dall’85’ Tunoaia s.v.). All.: Nicolini 5

Marcatrici: 17’ Gomes (L), 63’ Popadinova (L), 88’ Goldoni (L)

Ammonite: Morreale (B), Zazzaera (B)

Arbitro: Mascolo

Le top e flop biancocelesti

Goldoni 7: Partita di sostanza della centrocampista biancoceleste con tanti inserimenti in area. Da uno di questi nasce il gol che chiude definitivamente la partita.

Gomes 7: Punge sempre la difesa bresciana. Brava ad aprire l'incontro con un pressing forsennato sull'estremo difensore.

Pittaccio 6,5: Costante fonte di gioco della squadra di Grassadonia sulla destra. Da un suo cross nasce il gol di Goldoni.

Guidi 6,5: Due parate, la seconda sensazionale. Risponde presente.