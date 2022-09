Lazio Women-Brescia 1-1: biancocelesti beffate al novantesimo. La cronaca della partita

Squadra in casa

La Lazio Women pareggia all'esordio in Serie B per uno a uno contro il Brescia all'Angelo Sale di Ladispoli vista l'indisponibilità del Fersini di Formello. Le ragazze biancocelesti dopo un inizio timido crescono col passare dei minuti ma non riescono a chiudere la partita sprecando diverse occasioni. Gli errori sottoporta costano care alla Lazio e infatti al 90esimo subisce il pareggio beffa delle rondinelle.

Lazio Women-Brescia, la cronaca

La prima occasione della partita è del Brescia con Merli che col destro però non impegna Guidi che para agevolmente. La prima grande occasione per la Lazio arriva nel finale di tempo e coincide con il gol biancoceleste. La rete la mette a segno Toniolo direttamente su calcio di punizione, indirizzato sul primopalo da posizione defilata. Il gol dà morale alla Lazio che al 57esimo sfiora il raddoppio con Fuhlendorff ma Lugli respinge bene. All'83esimo ancora Lugli che para su Castiello ed evita il gol. Al 90esimo arriva il pareggio bresciano con Frascas che di testa sul secondo palo batte Guidi che tocca ma non trattiene.

Tabellino

Lazio (4-3-3): Guidi; Pittaccio, Falloni, Kakampouki, Toniolo; Castiello, Eriksen, Colombo (75' Pezzotti); Fuhlendorff, Chatznikolaou (90'+3' Proietti), Visentin (89' Palombi). All.: Catini

Brescia (4-3-3): Lugli; Viscardi, Barcella, Galbiati, Fracaros (70' Panza); Brayda, Magri (69' Pasquali), C. Merli (69' Bianchi), Hjojlman, Kustrin (46' Fracas), L. Merli. All.: Negro

Marcatrici: 45' Toniolo (L); 90' Fracas (B)

Ammonite: Falloni (L)

Arbitro: Iheukwumere