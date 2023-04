Lazio Women-Apulia Trani 2-0: Chatzinikolaou e Fuhlendorff in gol, tutto facile al Fersini per le biancocelesti

La Lazio Women batte in casa per due a zero l’Apulia Trani nella ventitreesima giornata del campionato di Serie B Femminile. Al Fersini le reti biancocelesti, una per tempo, portano la firma di Chatzinikolaou e Fuhlendorff. La squadra di Catini con questo successo blinda il primo posto restando più tre dal Cittadella secondo, avversario nel prossimo turno in un vero e proprio spareggio per la Serie A.

Lazio Women-Apulia Trani, la cronaca

Subito occasione per Visentin che però davanti a Trentadue spara alto. Al 26esimo occasione sprecata da Moraca. Il vantaggio è nell’area e arriva al 31esimo con Chatzinikolaou che ad inizio ripresa colpisce pure un palo. È un monologo Lazio con Pezzotti che dalla distanza colpisce la traversa al minuto 58. Al 77esimo il raddoppio laziale porta la firma di Fuhlendorff al termine di una bella azione personale.

Tabellino

Lazio Women: Guidi; Pittaccio, Varriale (46' Falloni), Kakampouki, Pezzotti (83' Giuliano); Castiello, Eriksen, Colombo; Chatzinikolaou (83' Proietti), Moraca (65' Condon); Visentin (60' Fuhlendorff). All.: Catini

Apulia Trani: Trentadue; Ventura (90' Ruotolo), Bistrian, Rus, Sgaramella, Lisson Matip, Buttiglione (76' Speranza), Colesnicenco (60' Tata), Delvecchio, Riboldi, Chiapperini (90' Piscopo). All.: Caputo.

Marcatrici: 31’ Chatzinikolaou, 77’ Fuhlendorff

Ammonite: Varriale (L), Coleniscenco (A)

Arbitro: Gai