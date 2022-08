Lazio Women: arriva Louise Eriksen, la sorella di Christian stella del Manchester United

Colpo importante per il centrocampo della Lazio Women. La formazione femminile biancoceleste ha infatti ingaggiato Louise Eriksen, sorella minore della stella del Manchester United ed ex Inter, Christian Eriksen.

Eriksen alla Lazio

Continua l'avventura degli Eriksen in Italia. Christian ha dovuto lasciare l'Inter e la Serie A causa arresto cardiaco avuto durante Euro 2020 e che ha portato medici ad impiantargli un dispositivo ICD, una sorta di peacemaker che per le norme del Comitato Organizzativo Cardiologico vale la revoca per l'idoneità allo Sport . A continuare l'avventura italiana degli Eriksen sarà Louise la sorella della stella del Manchester United. La Lazio Women, militante nella Serie B femminile, ha infatti annunciato Louise Eriksen come rinforzo per il centrocampo biancoceleste con l'obiettivo di ritornare immediatamente in Serie A.

Louise Eriksen chi è

Louise Eriksen (classe '95) nasce difensore ma all'occorenza può giocare a centrocampo. Proprio in mezzo al campo avrà un ruolo nella Lazio, non da trequartista come il fratello, ma come playmaker o mezzala. In Danimarca Louise è stata leggenda e capitano del Kolding club col quale ha collezionato 250 presenze nel campionato danese. Vanta presenze sia nelle giovanili che nella nazionale danese maggiore.