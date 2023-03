Lazio Women-Genoa 4-0: poker biancoceleste con la firma di Visentin

La Lazio Women batte per quattro a zero il Genoa nella ventesima giornata del campionato di Serie B femminile. Vittoria netta per le biancocelesti di Catini che blindano il primo posto in classifica mantenendo tre punti di vantaggio sul Cittadella secondo. Oltre alla vittoria in casa Lazio si festeggia il ritorno al gol di Visentin ritornata in campo da poco dopo il lungo infortunio.

Lazio Women-Genoa, la cronaca

La prima grande occasione è per le liguri che direttamente da calcio d'angolo colpiscono il palo e al 16esimo Guidi salva le sue compagne con un super intervento. Dopo un brutto inizio la Lazio si prende la partita con il gol di Moraca su assist di Fuhlendorff. la danese si mette in proprio e sigla il due a zero. Il tre a zero laziale arriva nel finale di partita e porta la firma di Visentin su assist di Colombo. Al 94esimo un tiro a giro di Palombi fissa il punteggio sul 4 a 0.

Tabellino

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Falloni, Kakampouki, Toniolo; Castiello (79' Giuliano), Eriksen, Condon (55' Colombo); Moraca (86' Proietti); Chatzinikolaou (46' Visentin), Fuhlendorff (86' Palombi). All.: Catini

Genoa (4-3-3): Macera; Oliva (58' Monetini), Parolo, Lucafò, Fernandez; Abate (85' Sportorno), Smith (16' Campora), Bettalli (58' Costi); Millqvist, Jorgensen, Bargi (77' Tortarolo). All.: Filippini

Marcatrici: 18' Moraca (L), 30' Fuhlendorff (L), 83' Visentin (L), 94' Palombi (L)

Ammonite: Toniolo (L); Monetini (G)

Arbitro: Tierno