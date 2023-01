Dal vice Immobile al terzino passando per Milinkovic-Savic: il punto sul mercato della Lazio

Mancano poco più di 10 giorni alla fine del calciomercato e alla Lazio sono tante le partite aperte. La più urgente è la ricerca del vice Immobile, ma si lavora anche al terzino sinistro e alla grana Milinkovic-Savic.

Vice Immobile e terzino

Due sono i ruoli scoperti nella rosa della Lazio: il terzino sinistro e il vice Immobile. La ricerca della punta è diventata questione urgente causa infortunio del bomber laziale che rientrerà in campo ad inizio febbraio. I nomi sono noti: Sanabria (’96) del Torino (dipende molto dal futuro di Shomurodov) e Bonazzoli (’97) della Salernitana, anche se non va scartata l’ipotesi Lasagna (’92) duttile e di proprietà dell’Hellas Verona con cui i rapporti sono ottimi. In stand-by Luca Pellegrini (’99) il terzino infatti vuole la Lazio c’è il via libera dell’Eintracht Francoforte e con la Juventus (proprietaria del cartellino) non ci sono grandi difficoltà. L’infortunio di Immobile ha però fatto virare le attenzioni della Lazio sulla ricerca di una punta e le buone prestazioni di Hysaj stanno facendo temporeggiare i biancocelesti per l’arrivo del difensore. Per tutte le operazioni Lotito è pronto a muoversi con la formula del prestito causa indice di liquidità.

Fares in uscita

Le entrate della Lazio sono però legate anche alle uscite causa indice di liquidità. Bloccato Luis Alberto che resterà biancoceleste almeno fino al termine della stagione chi può sbloccare il mercato è Fares (’96). L’ex Spal, in panchina contro il Bologna è tornato dopo un brutto infortunio e non ha giocato ancora un minuto in stagione (29 le presenze totali in biancoceleste). La Lazio lo considera assolutamente cedibile. Sul calciatore c’è l’interesse del Sion, del Bologna e anche della Salernitana indipendentemente dalla trattativa per Bonazzoli. La partenza del terzino algerino, sgancerebbe dalle casse della Lazio il suo ingaggio di poco superiore al milione di euro.

Caso Milinkovic-Savic

Chiuso il caso Luis Alberto, resta da risolvere il nodo Milinkovic-Savic a Formello. Il serbo è in scadenza nel 2024 e al momento ha rinviato le trattative di rinnovo, e prende tempo sulla proposta della Lazio (triennale da circa 5 milioni di euro e clausola, vero nodo della questione). Il centrocampista può partire a giugno, a gennaio non si muoverà dalla Capitale, per una cifra importante (Lotito chiede almeno 70 milioni di euro). Sul calciatore c’è l’interesse della Juventus e all’estero di tante big dal Real Madrid all’Arsenal. Concreto interesse anche del Newcastle con i Magpies pronti ad offrire alla Lazio 60 milioni e un contratto monstre al giocatore (circa 10 milioni più altri 10 alla firma). Al momento però nessuna offerta ufficiale è arrivata a Formello e il giocatore è concentrato sulla Lazio e a far bene. Nei prossimi mesi deciderà il suo futuro.