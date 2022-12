Calciomercato Lazio: le mosse per il vice-Immobile

Continua la ricerca del vice-Immobile in casa Lazio. Sono diversi i profili presi in considerazione dalla dirigenza laziale sia per il mercato invernale 2023 che per quello estivo.

Idea Bonazzoli

Federico Bonazzoli ('97) della Salernitana è l'ultima idea in casa Lazio. L'attaccante lombardo è nel mirino dei biancocelesti per gennaio. Per il calciatore Lotito si muoverebbe soltanto con la formula del prestito senza obbligo di riscatto. Bonazzoli è l'idea per non lasciare scoperto in attacco la formazione laziale in caso di assenza di Immobile.

Chi è Bonazzoli

Bonazzoli cresciuto nell'Inter l'anno scorso ha trascinato la Salernitana alla salvezza mettendo a segno 10 gol. In questa stagione l'attaccante sta trovando meno spazio chiuso da Piatek e Dia. Nel corso di questo campionato Bonazzoli ha collezionato 14 presenze e un solo gol in 723 minuti. Attaccante mobile, capace di legare il gioco con la manovra, Bonazzoli sarebbe il profilo ideale per l'attacco di Sarri per finire la stagione.

Per l'estate

Bonazzoli, sulla carta, però non è il bomber del futuro della Lazio. Lotito e Sarri infatti per la prossima stagione hanno già individuato diversi obiettivi per il ruolo di vice-Immobile. Il numero uno è Mariano Diaz del Real Madrid. L'attaccante dominicano classe '93 è in scadenza con gli spagnoli nel 2023 e Lotito si è già mosso. Giocatore di esperienza internazionale e duttile, Mariano Diaz è il profilo ideale come bomber di scorta in casa Lazio. Altro nome che piace molto a Formello è quello di Sallai ('97) del Friburgo. L'ungherese con passato in Italia, al Palermo, ha un contatto con i tedeschi fino al 2025 ed è stato offerto ai biancocelesti e alla Fiorentina. La Lazio monitora la situazione.