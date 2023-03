Lazio verso Bologna: le condizioni di Cataldi e Casale

La Lazio monitora le situazioni dall?infermeria. Infatti oltre a Ciro Immobile out per 2-3 settimane e con forfait annunciato per il derby, sono sotto osservazione anche Danilo Cataldi e Nicolò Casale usciti malconci dalla sconfitta contro l?AZ Alkmaar nell?andata degli ottavi di Conference League.

Le condizioni di Cataldi e il rinnovo

Danilo Cataldi è andato alla Clinica Paideia per accertamenti al ginocchio al seguito di una contusione subita contro gli olandesi dell?AZ. Gli esami hanno dato esito negativo col giocatore che sarà presto a disposizione di Sarri anche se contro il Bologna dovrebbe partire dalla panchina.

Le buone notizie legate a Cataldi però vanno oltre il recupero fisico. Infatti il 32 laziale, tifoso e figlio del vivaio biancoceleste è ad un passo dal rinnovo. Cataldi (?94) si legherà alla Lazio fino al 2028 (attuale scadenza contrattuale nel giugno 2024) con un ingaggio leggermente superiore a quello attuale (da 1,4 milioni di euro a stagione a 1,5 milioni di euro più bonus). Il giocatore fortemente legato allo spogliatoio e all?ambiente non ha fatto nessuna proposta al rialzo per vestire fino a fine carriera i colori biancocelesti.

Le condizioni di Casale

Nicolò Casale (?94) non è in perfette condizioni fisiche. Il difensore è stato schierato da Sarri contro l?AZ Alkmaar per poi essere sostituito all?intervallo anche per un duro scontro in campo. L?ex Verona ha accusato un affaticamento al polpaccio. Nulla di grave col calciatore che punta alla convocazione per il Bologna ma la sua presenza dal 1? è in dubbio con Patric pronto a sostituirlo.