Lazio-Hellas Verona 1-0: Zaccagni stoccata da tre punti, Mandas riflesso felino

La Lazio vince per uno a zero contro l'Hellas Verona. All'Olimpico decide l'incontro l'ex di giornata Zaccagni che al ritorno in campo piazza la zampata che vale i tre punti e che mantiene la squadra di Tudor in corsa per una qualificazione europea. I biancocelesti si prendono la vittoria con forza giocando un calcio propositivo e offensivo, ma non senza rischiare. Infatti ci vuole un super riflesso di Mandas per blindare la vittoria. Lazio che sale quota a 55 punti in classifica a -3 dalla Roma impegnata col Napoli.

Tabellino

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale (dal 60’ Pedro); Isaksen (dal 60’ Zaccagni), Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson (dall’87’ Vecino), Luis Alberto (dal 76’ Hysaj); Castellanos (dall’87’ Immobile). All.: Tudor

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (dal 78’ Centoze), Coppola, Magnani, Cabal; Folorunsho (dall’86’ Henry), Serdar; Mitrovic (dal 60’ Duda), Swiderski (dal 60’ Suslov), Lazovic (dal 78’ Bonazzoli); Noslin. All.: Baroni

Marcatori: 72’ Zaccagni (L)

Ammoniti: Romagnoli (L), Casale (L), Luis Alberto (L), Zaccagni (L); Duda (V), Cabal (V), Coppola (V), Noslin (V)

Arbitro: Massa

Ecco le pagelle di RomaToday

Mandas 7: Nel primo tempo un'uscita sbagliata stava per costare caro. Nella ripresa un riflesso felino sulla deviazione di Coppola salva la vittoria biancoceleste.

Patric 6: Stava per combinare un pasticcio col portiere. Per sua fortuna il Verona spreca, e lui cresce nella ripresa.

Romagnoli 6,5: Il migliore della difesa laziale. Guida la linea difensiva e ci mette più di una volta una pezza.

Casale 5,5: Tante sbavature per l’ex di giornata. Errori in impostazione, errori in copertura. (dal 60’ Pedro 5.5: Cestina clamorosamente il gol a porta praticamente svuota. Sfortunato sul palo invece colpito direttamente da calcio di punizione).

Isaksen 5: Fuori ruolo il danese è un pesce fuor d’acqua. Si fa vedere soltanto avvio per una conclusione centrale poi spreca tanti palloni. (dal 60’ Zaccagni 7: Ingresso in campo a tutta fascia e decisivo. Prima una grande chiusura e poi il gol che regala la vittoria alla Lazio. Bentornato).

Guendouzi 6,5: Non molla mai. Ci crede sempre e lotta su ogni pallone. Leader del centrocampo.

Kamada 5,5: Morbido, troppo leggero nei contrasti e timido sulla trequarti. Solo un bell'anticipo nella ripresa, ma troppo poco.

Marusic 6: Attento e ordinato.

Luis Alberto 6: Ottimo primo tempo, nella ripresa cala e spreca una grandissima occasione. Nel finale però rialza la testa e trova l’assist per Zaccagni. (dal 76’ Hysaj 6: Ingresso positivo dell'albanese che spinge tanto e bene).

Felipe Anderson 6: Alti e bassi in cui spicca il bel tiro che si infrange sulla traversa. (dall’87’ Vecino s.v.)

Castellanos 6: Ripulisce tanti palloni con giocate belle e utili. Davanti alla porta però non mostra il killer instinct del vero centravanti. (dall’87’ Immobile s.v.).

All.: Tudor 7: La Lazio è viva. Si prende con forza la vittoria schierando una squadra sempre più offensiva, con scelte coraggiose e senza paura.