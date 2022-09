Lazio-Verona 2-0: Immobile e Luis Alberto fanno gioire l'Olimpico biancoceleste. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio batte per due a zero l'Hellas Verona grazie ai gol di Immobile e Luis Alberto. La squadra di Sarri controlla la partita dai primi minuti tenendo il pallino del gioco. Il Verona prova a pungere ma senza successo in contropiede. Nel primo tempo alla Lazio manca la stoccata decisiva che arriva nella ripresa grazie al solito Ciro Immobile che si scrolla dalle spalle il periodo negativo sottoporta e spiana la strada della vittoria ai suoi. Nel finale chiude i conti Luis Alberto che entrato nella ripresa ha cambiato in meglio la squadra con più fantasia e verticalizzazioni. Da segnalare la bella partita di Casale ai suoi primi minuti in biancoceleste.

Lazio-Hellas Verona, la cronaca

Al 19esimo la Lazio si fa vedere in avanti con Felipe Anderson ma il destro del brasiliano si perde alto. Al 25esimo ci prova Milinkovic che controlla e si gira sul destro ma il suo tiro è centrale e ben parato da Montipò. Al 27esimo Lazio vicina al gol: Basic fa partire un gran sinistro dalla distanza ma il suo tiro è deviato sul palo da Montipò che si salva. Al 43esimo sgroppata di Lazzari sulla destra che entra in area ma da buona posizione strozza il tiro che termina largo. Nel primo di recupero pericolo per Provedel. Su azione di corner Henry si coordina col destro e colpisce la parte alta della traversa. Al 64esimo bella combinazione della Lazio con Luis Alberto che calcia a giro e sfiora il palo. Al 68esimo la Lazio passa in vantaggio con Ciro Immobile. Il capitano laziale si fa trovare pronto sul secondo palo e di testa spinge in rete un cross di Milinkovic-Savic. Al 79esimo Immobile a tu per tu con Montipò sbaglia tutto e spreca la palla del due a zero. All'84esimo il portiere veneto si oppone alla grande a Cancellieri lanciato a rete da Milinkovic. Nel recupero la Lazio trova la rete del raddoppio con Luis Alberto che col destro manda la palla all'angolino e chiude la partita.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5 (dal 76’ Hysaj 5,5), Patric 6, Casale 6,5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6,5, Marcos Antonio 6 (dal 65’ Vecino 6,5), Basic 6 (dal 55’ Luis Alberto 7); Zaccagni 6,5, Felipe Anderson 5,5 (dal 65’ Cancellieri 6), Immobile 7. All.: Sarri 7

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò 7; Ceccherini 5 (dal 60’ Murillo 5,5), Hien 6,5, Coppola 6; Terracciano 6 (dal 61’ Depaoli 5,5), Veloso 6 (dal 35’ Tameze 5,5), Ilic 5,5, Doig 5; Lazovic 5,5 (dal 70’ Hrustic 5); Lasagna 5 (dal 70’ Kallon 6), Henry 5. All.: Cioffi 5

Marcatori: 68’ Immobile (L), 95' Luis Alberto (L)

Ammoniti: Luis Alberto (L), Hysaj (L); Veloso (V), Ceccherini (V), Coppola (V), Murillo (V), Hien (V)

Arbitro: Irrati

I top e flop biancocelesti

Immobile 7: Non una partita brillante del capitano laziale ma risulta decisivo siglando la rete della vittoria.

Luis Alberto 7: Entra bene in partita e sigla il gol che chiude la partita. Con lui in campo la Lazio migliora.

Casale 6,5: Partita di spessore del difensore ex Verona. Primi minuti in biancoceleste molto positivi.

Hysaj 5,5: Al contrario di Luis Alberto il suo ingresso non è positivo. Con un grave errore rischia di far rientrare in partita il Verona.