Immobile più Simeone: la Lazio è ufficialmente agli ottavi di finale di Champions League

La Lazio è ufficialmente agli ottavi di Champions League. La squadra di Sarri ha festeggiato con una giornata di anticipo il passaggio della fase a gironi (3 vittorie in casa e una in trasferta) anche grazie al grande ex Simeone.

Immobile e Simeone, Lazio agli ottavi

La Lazio ha fatto il suo nel pomeriggio contro il Celtic. All’Olimpico i biancocelesti hanno battuto gli scozzesi grazie alla doppietta di Immobile che entrato dalla panchina ha fatto saltare il muro biancoverde. Per poter festeggiare però la Lazio aveva bisogno di buone notizie da Rotterdam dove il Feyenoord giocava contro l’Atletico Madrid. Nel match arbitrato da Taylor (citato sui social dai tifosi laziali per ricevere il premio lazialità 2023, ndr) gli spagnoli si sono imposti tre a uno facendo scattare la festa biancoceleste estromettendo una volta per tutte gli olandesi e rendendo la Lazio irraggiungibile.

Le squadre già qualificate

La Lazio passa con una giornata di anticipo il proprio girone e vola alla fase ad eliminazione diretta raggiungendo le altre nove squadre già promosse al turno successivo. Ecco le altre squadre già qualificate agli ottavi:

Bayern Monaco (primo posto);

Real Madrid;

Real Sociedad;

Inter;

Atletico Madrid;

Borussia Dortmund;

Manchester City (primo posto);

Lipsia (secondo posto);

Barcellona.

Lazio, agli ottavi in che posizione?

La Lazio ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale ma ancora non sa in che posizione concluderà il suo girone e se sarà testa di serie al prossimo sorteggio. Infatti battendo il Celtic la Lazio ha guadagnato il suo decimo punto nel girone trovandosi a -1 dall’Atletico Madrid e proprio in terra spagnola la squadra di Sarri giocherà il 13 dicembre l’ultima partita del girone. Per strappare il primo posto nel girone, Immobile e compagni dovranno vincere in casa di Simeone, altrimenti sarà secondo posto. All’andata all’Olimpico finì 1-1 col gol di Provedel nel recupero.