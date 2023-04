La Lazio acquista Diego Gonzalez: crack o Romero bis?

Diego Gonzalez è a titolo definitivo un nuovo giocatore della Lazio. Il giovane talento sudamericano che ha stregato Lotito che lo vorrebbe in prima squadra già dalla prossima stagione. Crack o Romero bis?

Gonzalez è della Lazio

Diego Gonzalez è arrivato a Formello lo scorso febbraio dai messicani del Celaya in prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro (2,5 milioni di euro con i bonus). Dopo due mesi nella Primavera della Lazio Lotito si è convinto ad acquistare il giocatore che ora è definitivamente biancoceleste. Al Celaya andrà il 20% sulla futura rivendita del ragazzo. Questo il comunicato del club capitolin: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Diego Luis Gonzalez Alcaraz".

Chi è Diego Gonzalez

Diego Gonzalez, paraguaiano classe 2003, nasce centrocampista offensivo per poi trasformarsi in un esterno sinistro d’attacco. Con la Primavera della Lazio (campionato Primavera 2) guidata da Stefano Sanderra ha giocato quattro partite e messo a segno due gol contro Imolese e Pisa. In passato si è fatto notare nel Sub-20 dove col Paraguay ha collezionato due gol in otto presenze.

Romero bis?

Lotito vuole Gonzalez in prima squadra dalla prossima stagione per farlo crescere sotto l’ala di Zaccagni. Il giovane sudamericano di belle speranze rischia però di trovarsi contro le idee e il rapporto di Sarri con i giocatori acerbi. Il tecnico difficilmente si fida dei giovanissimi e anzi spesso si affida all’usato garantito e a giocatori con già esperienza, vedi Casale. Il rischio concreto per Gonzalez è quello di ritrovarsi a vestire i panni di Romero, talento argentino che ha fatto vedere qualche lampo importante (ma anche qualche scivolone) e che rischia già di salutare la Lazio al termine della stagione.