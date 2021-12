Lazio-Udinese: dove vedere la partita in tv e in streaming

Turno infrasettimanale per la Lazio che giovedì 2 dicembre all'Olimpico ospita l'Udinese di Gotti. Maurizio Sarri valuta alcuni cambi nell'undici iniziale per concedere un pò di riposo ai titolarissimi. Fra i disponibili anche Marusic.

Lazio-Udinese, le ultime di formazione

Sarri ritrova Marusic. Il montenegrino era in isolamento a Belgrado dopo che era risultato positivo al Covid lo scorso 13 dicembre. Il terzino è tornato a Roma solo dopo che l'ultimo tampone molecolare ha dato esito negativo. Difficile rivederlo in campo dal primo minuto ma dopo aver saltato Juventus, Napoli e Lokomotiv può andare in panchina. Chi sicuramente non ci sarà contro l'Udinese è Luiz Felipe squalificato. Al posto del brasiliano, Sarri è pronto a scegliere Patric, che guiderà la difesa completata da Acerbi, Lazzari e Hysaj. A centrocampo torna Leiva dal primo, e Basic si candida ad un posto da titolare insieme ad uno fra Milinkovic (favorito) e Luis Alberto. In attacco ha recuperato Pedro, dopo essere uscito malconcio dal Maradona, Immobile non si tocca. Spettro turnover per Felipe Anderson sul pressing di Zaccagni. In porta Reina.

Gotti perde per molto tempo Pereyra per infortunio. Al posto dell'argentino può giocare Pussetto. L'attacco sarà composto da Beto e Deulofeu. In difesa gioca il recuperato Nuytinck.

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Leiva, Milinkovic, Basic; Pedro, Zaccagni, Immobile. All.: Sarri.

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Nuytinck, Becao, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto. All.: Gotti.

Lazio-Udinese, dove vederla

La partita fra la Lazio e l'Udinese sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per gli abbonati di Dazn sarà possibile vedere la partita dell'Olimpico tramite app collegandosi su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console di gioco quali PlayStation o Xbox, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.

Per i clienti Sky la partita sarà disponibile sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Il match sarà fruibile anche tramite SkyGo.