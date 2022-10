Lazio-Udinese: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Match d'alta quota per la Lazio che domenica 16 ottobre alle ore 15:00 all'Olimpico ospita l'Udinese di Sottil, squadra rivelazione della Serie A. Le due squadre arrivano allo scontro diretto con la stessa classifica ovvero a quota 20 punti, e quindi terzo posto, con i biancocelesti avanti per la differenza reti.

Lazio-Udinese, le ultime di formazione

Maurizio Sarri prepara dei cambi nell'ottica del turnover ragionato. In difesa torna Romagnoli e insieme a lui Marusic. I due completeranno la difesa con Patric e Lazzari, espulso nel pareggio con polemiche contro lo Sturm Graz in Europa League. A centrocampo ancora Cataldi con Milinkovic-Savic e consueto ballottaggio fra Vecino e Luis Alberto, con l'ex Inter in leggero vantaggio. In attacco scivola in panchina Pedro a favore di Felipe Anderson. Non si toccano Zaccagni e Immobile che col rigore segnato agli austriaci è diventato il miglior marcatore biancoceleste in Europa. In porta il solito Provedel.

Sottil in attacco si affida al tandem Deulofeu e Beto, che lo scorso anno fece ammattire la difesa biancoceleste. Nei bianconeri a disposizione Walace e Becao entrambi verso una maglia da titolare.

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All.: Sottil

Lazio-Udinese, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Udinese sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell'Olimpico scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra biancocelesti e bianconeri sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.