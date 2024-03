Lazio-Udinese: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Lunedì 11 marzo alle ore 20:45 la Lazio scenderà in campo all’Olimpico contro l’Udinese per la partita valida per la ventottesima giornata di Serie A. I biancocelesti, che devono recuperare terreno sul quarto posto, sono reduci dall’eliminazione in Champions League patita dal Bayern Monaco. La trasferta in Germania, che ha fatto discutere per saluti romani e cori inneggianti al duce di alcuni tifosi, ha lasciato scorie a Formello sul futuro di giocatori e Sarri e proprio sul tecnico è dovuta intervenire a suo supporto la società.

Lazio-Udinese, le ultime di formazione

Maurizio Sarri fra infortunati e squalificati non avrà diversi giocatori e anche lui per squalifica non sarà in panchina. Infatti nella sconfitta col Milan, l’arbitro Di Bello ha mostrato il rosso a Guendouzi (due giornate di squalifica), Marusic e Pellegrini. Uomini contati dunque in difesa e a centrocampo. Nel pacchetto arretrato davanti a Provedel giocheranno Gila e Romagnoli centrali e Hysaj e Lazzari sulle corsie esterne. In mediana spazio a Cataldi, Vecino e Luis Alberto. Kamada unico cambio disponibile. In attacco spazio ad Isaksen che può partire dal 1’ al posto di Zaccagni. In questo caso Felipe Anderson a sinistra. Castellanos tallona Immobile, ma il capitano è leggermente avanti nel ballottaggio.

Cioffi si gioca la panchina all’Olimpico. In attacco si affida al tandem Lucca e Thauvin. Mancheranno per squalifica Ebosele e Walace. In dubbio Pereyra.

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Martusciello (vice)

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Zarraga, Payero, Kamara; Lucca, Thauvin. All.: Cioffi

Lazio-Udinese, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Udinese sarà trasmessa da Dazn. Gli abbonati potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.