SS Lazio, finalmente Felipe Anderson: interrotto un digiuno iniziato ad ottobre

La Lazio ha pareggiato per uno a uno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese. Nella squadra di Sarri è tornato a brillare Felipe Anderson dopo un lungo periodo di appannamento e di prestazione al di sotto delle aspettative.

Il risveglio di Felipe Anderson

Quello contro l'Udinese è soltato il quarto gol in campionato di Felipe Anderson. Il brasiliano infatti aveva trovato l'ultima marcatura in Serie A nella vittoria per 3 a 1 contro l'Inter all'Olimpico lo scorso 16 ottobre. L'ultimo prima di quello di Udine, era stato realizzato a Marsiglia in Europa League a novembre.

Dopo un inizio di stagione positivo il brasiliano era finito in un lungo periodo buio. Tanti errori, poca lucidità che gli sono costati il posto da titolare anche grazie all'exploit di Zaccagni. Alla Dacia Arena i tifosi della Lazio hanno potuto ammirare il Felipe Anderson che conoscono: veloce, sgusciante e decisivo che ha messo in costante difficoltà la retroguardia bianconera. Il tutto però quando è stato spostato nel suo ruolo naturale.

No al falso nueve

Il periodo negativo di Felipe Anderson è dovuto anche alla sua errata posizione in campo. Per emergenza infatti Sarri, che stravede per il brasiliano, lo ha schierato spesso e volentieri prima punta al posto di Immobile. Quel ruolo non è nelle corde di Felipe Anderson che spesso finisce a girare a vuoto e sovrastato dai difensori avversari. Così è successo nei primi minuti di Udine, poi l'infortunio di Pedro ha permesso all'ex West Ham di ritornare nella sua posizione preferito: ala destra. Da lì è iniziata la nuova partita di Felipe Anderson che ha trascinato la squadra al pareggio. Il brasiliano in Friuli senza Immobile, Luis Alberto, Pedro si è responsabilizzato e ha suonato la carica. Un bel segnale per la Lazio e per Sarri che giovedì all'Olimpico si giocherà il passaggio agli ottavi di Europa League contro il Porto con l'obiettivo di ribaltare il 2 a 1 dell'andata.

Felipe Anderson e la Lazio

Nella sua seconda avventura alla Lazio, iniziata in questa stagione, Felipe Anderson ha collezionato 35 presenze fra campionato e coppe collezionando cinque reti e sei assist. In totale in biancoceleste conta 212 presenze, 39 gol e 45 assist.