Lazio-Udinese: dove vedere la partita di Coppa Italia in tv e in streaming

Martedì 18 gennaio alle 17:30 la Lazio scenderà in campo all’Olimpico contro l’Udinese, partita valida come ottavo di finale di Coppa Italia. Per la sfida Sarri non avrà a disposizione Pedro infortunatosi nella trasferta di Salerno. Chi vince sfiderà il Milan nei quarti di finale.

Lazio-Udinese, le ultime di formazione

Maurizio Sarri per la sfida contro l’Udinese opterà per un mini turnover. In porta torna Reina, retrocesso a secondo portiere. Davanti a lui ci sarà Lazzari, dopo il gol contro la Salernitana, al posto di Hysaj. Completano la difesa Marusic, Patric e Luiz Felipe. A centrocampo ci sarà sicuramente Cataldi squalificato in campionato salterà l’Atalanta. Potrebbe rivedersi dal primo minuto anche Lucas Leiva, ballottaggio iniziale fra Milinkovic (favorito) e Luis Alberto. In attacco scelte obbligate visto il forfait di Pedro: il tridente sarà formato da Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson. Out anche Basic e Radu. Romero e Moro armi a partita in corso.

L’Udinese è ancora alle prese con vari casi Covid. In attacco ci sarà Beto supportato da Pussetto e Deulofeu. In porta ancora Padelli.

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Leiva; Immobile, Zaccagni, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Udinese (3-4-3): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Makengo, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu, Beto. All.: Cioffi.

Lazio-Udinese, dove vedere la partita

La partita Lazio-Udinese sarà trasmessa in esclusiva sui canali Mediaset in chiaro. La partita sarà visibile su canale 5. L’ottavo di finale di Coppa Italia sarà visibile anche in diretta streaming attraverso Mediaset Infinity su smartphone, pc e tablet.