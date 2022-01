Lazio-Udinese 1-0: Immobile trascina i biancocelesti ai quarti di Coppa Italia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio ha la meglio sull’Udinese per 1 a 0 ma solo dopo i tempi supplementari. Decide la sfida e manda i biancocelesti ai quarti di finale di Coppa Italia il solito Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata inizia dalla panchina ma entra nella ripresa al posto di Muriqi, che gioca comunque una buona partita. La squadra di Sarri inizia bene il match e crea pericoli con Muriqi ma col passare del tempo cala il ritmo ed esce la fisicità dell’Udinese. Alla fine con merito la Lazio approda ai quarti di finale dove sfiderà il Milan dell’ex Pioli.

Lazio-Udinese, la cronaca

Al 12esimo la Lazio va ad un passo dal gol con Muriqi. Il kosovaro con uno stacco imperioso di testa ha trovato un grande intervento di Silvestri. Il 94 biancoceleste ci riprova poco dopo, sempre di testa ma centrale e Silvestri para. L’Udinese non si fa mai vedere in avanti, fino al 59esimo del secondo tempo con Success che calcia da buona posizione ma centralmente dove c’è Reina. Nella ripresa meglio gli ospiti che si rendono pericolosi con Beto, ma Reina si oppone bene in uscita. Nel finale occasionissima per la Lazio: Milinkovic da dentro l’area di prima intenzione calcia verso Silvestri che para, sulla ribattuta Raul Moro tira ma Udogie respinge sulla linea e salva l’Udinese. La partita va ai supplementari e la Lazio passa in vantaggio all’alba del secondo tempo extratime con Ciro Immobile. Il numero 17 laziale riceve palla da Cataldi e con uno splendido pallonetto batte Silvestri. I bianconeri reagiscono con Beto che per poco di testa non trova la porta.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Reina 6,5; Lazzari 6, Luiz Felipe 6, Patric 5,5 (dal 115’ Vavro s.v.), Marusic 6,5 (dall’80’ Hysaj 6); Leiva 6 (dal 46’ Cataldi 6,5), Luis Alberto 5, Milinkovic-Savic 6,5; Zaccagni 5,5 (dal 46’ Raul Moro 5,5), Felipe Anderson 6 (dal 103’ Romero s.v.), Muriqi 6,5 (dal 71’ Immobile 7). All.: Sarri 6,5.

Udinese (3-5-2): Silvestri 7; Becao 5, Perez 5 (dal 108’ Nuytinck s.v.), Zeegelaar 5,5; Soppy 6, Samardzic 6, Jajalo 6 (dal 77’ Arslan 5,5), Walace 5,5 (dal 91’ Makengo 5,5), Udogie 6,5; Pussetto 5 (dal 108’ Nestorovski s.v.), Success 6,5 (dal 69’ Beto 6). All.: Cioffi 5,5.

Marcatori: 106’ Immobile (L)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Patric (L), Cataldi (L), Felipe Anderson (L), Hysaj (L), Raul Moro (L); Becao (U), Zeegelaar (U), Pussetto (U), Perez (U), Soppy (U), Arslan (U)

Arbitro: Minelli

I top e flop biancocelesti

Immobile 7: È sempre lui l’uomo decisivo. Con un suo gol, l’ennesimo, regala a Sarri i quarti di finale.

Muriqi 6,5: Positivo il kosovaro in partenza. L’attaccante crea diversi pericoli ed il gol non arriva solo grazie a Silvestri.

Zaccagni 5,5: Poco incisivo, perde diversi contrasti. Esce per infortunio all’intervallo.

Luis Alberto 5: Il peggiore della Lazio. Molto impreciso, cosa rara. Serata no.