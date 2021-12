Lazio-Udinese 4-4 | Gotti riprende Sarri al 99esimo, clamoroso finale all'Olimpico. Commento, cronaca e pagelle della partita

Rocambolesco pareggio per 4 a 4 fra Lazio e Udinese. La Lazio inizia malissimo la partita, soffre la fisicità dei bianconeri, arriva sempre in ritardo sulle seconde palle e non trova le sue consuete trame di gioco. La squadra di Sarri però riesce a trovare il sorpasso, con la forza di volontà e carattere. Ma i biancocelesti invece di chiudere la partita, di mantenere il pallone commettono l’ingenuità di regalare il possesso all’Udinese e diversi calcio piazzati. Del possesso palla di Sarri non se ne vede l’ombra, e la partita non va in cassaforte. Sull’ultima punizione della partita nasce il gol del pareggio nel finale. Male Felipe Anderson ancora sottotono, che sembra aver perso la sua verve, ma anche il subentrante Zaccagni. Il peggiore in campo è Patric che lascia la squadra in 10 non appena trovato il 3 a 3.

Lazio-Udinese, la cronaca della partita

La Lazio si porta dietro le scorie del Maradona e si vede dai primi istanti. L’Udinese punta tutto sulla fisicità di Beto che prima al 17esimo di testa sblocca la partita e poi resiste in velocità a Lazzari, salta Reina e regala il due a zero ai bianconeri. La risposta biancoceleste è del solito Immobile che accorcia le distanze. Nel finale di tempo però la Lazio incassa l’ennessimo contropiede della partita e Molina servito da Reina manda l’Udinese sul 3 a 1 al riposo. All’alba della ripresa Pedro segna il secondo gol della Lazio al termine di un’azione rocambolesca in area di rigore friulana. Al 56esimo Milinkovic trova il gol del pareggio con uno strepitoso tiro a giro di sinistro dal limite dell’area di rigore. Arriva subito però una brutta notizia per la Lazio che perde per espulsione Patric appena il pallone torna in gioco. Al 69esimo pure l’Udinese resta in 10 per l’espulsione di Molina, anche lui come Patric per doppio giallo. Al 79esimo la Lazio ribalta la partita col colpo di testa di Acerbi. Al minuto 99, l’Udinese trova il gol del pareggio con Arslan che sfrutta una dormita della difesa biancoceleste su un calcio piazzato e dal limite trova il gol del 4 a 4 definitivo.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Reina 6; Lazzari 5, Patric 4,5, Acerbi 6,5, Hysaj 6; Cataldi 5,5 (dal 78’ Zaccagni 5), Milinkovic 7, Luis Alberto 5,5 (dal 64’ Basic 6,5); Felipe Anderson 5,5 (dal 59’ Radu 6,5), Pedro 7, Immobile 7. All.: Sarri 6.

Udinese (4-4-2): Silvestri 6; Perez 5,5, Becao 5,5 (dal 75’ Nuytinck 5), Samir 6,5 (dall’81’ Forestieri s.v.), Udogie 6; Molina 5, Walace 5, Jajalo 6,5 (dal 63’ Arslan 6,5), Deulofeu 7 (dal 76’ Soppy 6); Success 7 (dal 63’ Pussetto 5,5), Beto 8. All.: Gotti 6,5

Marcatori: 34’ Immobile (L), 51’ Pedro (L), 56’ Milinkovic-Savic (L), 79’ Acerbi (L); 17’, 32’ Beto (U), 44’ Molina (U), 99’ Arslan (U), Walace (U)

Ammoniti: Immobile (L)

Espulsi: Patric (L); Molina (U), Becao (U), Udogie (U), Soppy (U)

Arbitro: Piccinini

I top e i flop biancocelesti

Milinkovic 7: Uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo, e poi nella ripresa trova un gol meraviglioso e fondamentale, quello del momentaneo 3 a 3.

Immobile 7: L’ultimo a mollare dei suoi. Riapre la partita e si vede annullare pure la doppietta per fuorigioco.

Lazzari 4,5: Colpevole sui primi due gol dell’Udinese. Sempre impreciso in fase offensiva. Serata no.

Patric 4: Il peggiore della Lazio. Sbaglia di tutto e di più e perde nettamente il duello con Beto. Appena la Lazio trova il tre a tre si fa espellere. Disastroso.