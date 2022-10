Lazio-Udinese 0-0: Sottil frena Sarri, Immobile ko. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio pareggia per zero a zero contro l'Udinese con le due squadre che restano appaiate in classifica a quota 21 punti. La partita è equilibrata per tutti i 90 minuti. La Lazio organizza il suo gioco e punge con gli inserimenti di Milinkovic e Felipe Anderson, l'Udinese fa paura in contropiede. Lo sliding doors della partita arriva però nel primo tempo con l'infortunio di Immobile. Senza il capitano i biancocelesti perdono mordente, pericolosità e anche un pizzico di lucidità e fiducia nelle folate offensive. Più che il pareggio, la brutta notizia del pomeriggio dell'Olimpico è proprio l'infortunio di Immobile. Il rischio per Sarri è quello di riavere il suo bomber soltanto nel 2023.

Lazio-Udinese, la cronaca

Al 13esimo grande occasione per l’Udinese con Samardzic che col destro colpisce la traversa da ottima posizione. Al 26esimo Felipe Anderson liberato da un tacco di Milinkovic si presenta a tu per tu con Silvestri, ma il portiere ospite coi piedi respinge il tentativo del brasiliano. Al 28esimo il 7 e il 21 laziale si scambiano i ruoli, col serbo che di testa chiama al grande intervento Silvestri. Al 53esimo Udogie ha la meglio su Lazzari ma il suo colpo di testa non trova la porta. Al 72esimo buona azione dell’Udinese che parte da sinistra liberando al destro Pereyra che chiama alla grande risposta Provedel. All’80esimo ci prova Milinkovic su punizione ma il suo tiro è telefonato per Silvestri. All'85esimo Deulofeu mette i brividi alla Lazio colpendo la seconda traversa della partita per i bianconeri.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Lazzari 5, Casale 6,5, Romagnoli 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6, Cataldi 5,5 (dal 66’ Luis Alberto 6), Vecino 6; Felipe Anderson 5,5 (dall'89' Cancellieri s.v.), Immobile 6 (dal 30’ Pedro 6), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 6

Udinese (3-5-2): Silvestri 6,5; Becao 6 (dal 63’ Ebosse 6) , Bijol 6, Perez 5,5; Pereyra 6,5, Samardzic 6,5 (dal 63’ Lovric 5,5), Walace 6, Makengo 6 (dal 70’ Arslan 6), Udogie 6,5 (dall'83' Ehizibue s.v.); Deulofeu 6,5, Beto 5,5 (dal 63’ Success 6). All.: Sottil 6,5

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L); Becao (U), Perez (U), Lovric (U), Ehizibue (U)

Arbitro: Colombo

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 6,5: Il migliore della Lazio. Sempre costante, quando si accende sono guai per la difesa bianconera.

Provedel 6,5: Tiene a galla la Lazio blindando la porta con ottimi interventi. Quando non ci arriva è salvato dalla traversa.

Felipe Anderson 5,5: Nella ripresa è il più pericoloso dei suoi nella ripresa nel ruolo da prima punta sparisce dalla partita.

Lazzari 5: Mai pericoloso in avanti e sempre in difficoltà in difesa contro Udogie.