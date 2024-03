Lazio-Udinese 1-2: Zaccagni ci prova, Romagnoli disastroso

La Lazio perde per due a uno contro l'Udinese. All'Olimpico i biancocelesti dicono quasi definitivamente addio alla prossima Champions League con la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Una partita a cui la squadra di Sarri (squalificato) approccia bene sfiorando il gol con Zaccagni e Luis Alberto, prima di crollare alle prime difficoltà ed esce sconfitta sotto i colpi di Lucca e Zarraga. Male la difesa con Romagnoli e Hysaj disastrosi, non punge Immobile. Fra i pochi a salvarsi Zaccagni.

Tabellino

Lazio (4-3-3): Provedel (dal 99' Mandas s.v.); Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi (dal 60’ Kamada 5,5), Luis Alberto (dall’81’ Pedro s.v.); Felipe Anderson (dal 46’ Isaksen), Immobile (dal 60’ Castellanos), Zaccagni. All.: Martusciello (vice)

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira (dal 77’ Bijol s.v.), Giannetti, Perez 5; Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero (dal 74’ Samardzic), Kamara (dal 74’ Zamura); Thauvin (dal 91’ Davis s.v.), Lucca. All.: Cioffi

Marcatori: 49’ aut. Giannetti (U); 47’ Lucca (U), 51’ Zarraga (U)

Ammoniti: Felipe Anderson (L), Romagnoli (L), Vecino (L); Bijol (U), Lucca (U), Pereyra (U)

Espulsi: Perez (U)

Arbitro: Aureliano

Ecco le pagelle di RomaToday

Provedel 6,5: Salva la Lazio nel primo tempo con due super interventi. Nulla può sui gol. Esce per un infortunio nel recupero. (dal 99' Mandas s.v.).

Lazzari 5,5: Veloce è veloce, ma manca la qualità nei cross e nei tiri. Si divora il pallone del palleggio a tu per tu col portiere.

Gila 5,5: Parte bene poi però sbanda.

Romagnoli 5: In difficoltà a partire dai primi minuti. Perde nettamente il duello fisico con Lucca e tecnico e di velocità con Thauvin.

Hysaj 5: Anello debole. Quando si passa da lui sono sempre guai.

Cataldi 5,5: Sempre in orizzontale mai una giocata importante. (dal 60' Kamada 5,5: Ingresso inutile. Non si fa mai vedere).

Vecino 5,5: Soliti inserimenti ma senza concretezza.

Luis Alberto 6: Primo tempo ottimo. Inventa e diverte con giocate di lusso. Sfiora pure il gol. Nella ripresa cala fisicamente e la squadra ne risente.(dall'81' Pedro s.v.)

Felipe Anderson 6: Qualche giocata ma nulla di grandioso. (dal 46' Isaksen 5,5: Non riesce ad accendersi).

Immobile 5: Altra partita da dimenticare per il capitano biancoceleste. Cancellato dalla difesa bianconera. Esce facendo polemiche per il cambio. Involuzione incredibile. (dal 60' Castellanos 5,5: Troppo leggero).

Zaccagni 6,5: Il migliore della Lazio. Quando parte è imprendibile per la difesa dell'Udinese. Non trova direttamente il gol, colpisce un palo e provoca l'autorete del momentaneo pareggio.

Martusciello (vice) 5: Nel primo tempo la squadra gioca ma crolla alle prime difficoltà. Lui con Sarri deve trovare una soluzione per salvare una stagione molto deludente.