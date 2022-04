Lazio-Torino: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 16 aprile alle ore 20:45 la Lazio ospiterà all'Olimpico il Torino per la 33esima giornata di Serie A. Sfida delicata per i biancocelesti in piena corsa per un posto in Europa nella prossima stagione. Per Sarri soltanto un vero dubbio di formazione per la partita contro i granata.

Lazio-Torino, le ultime di formazione

Sarri ha un dubbio di formazione in difesa: Patric o Luiz Felipe?. Al momento sembra in leggero vantaggio lo spagnolo anche come segnale di fiducia in prospettiva rinnovo. Infatti la dirigenza biancoceleste sotto l'insistenza di Sarri spera di strappare un nuovo contratto all'ex Barcellona, al contrario dell'italo-brasiliano destinato all'addio. Resto di formazione delineata con Acerbi, Marusic e Lazzari a completare il reparto difensivo davanti a Strakosha. A centrocampo agiranno Milinkovic, Luis Alberto e Leiva. In attacco il tridente sarà formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Decisiva la rifinitura per capire se Pedro, fermato da un problema muscolare, sarà arruolabile almeno per la panchina.

Pochi cambi nel Torino che scenderà in campo con la formazione tipo. In attacco ci sarà Belotti supportato da Brekalo e Pobega. In difesa l'unica novità sarà Izzo con Bremer e Rodriguez. In porta l'ex di turno, Berisha.

Lazio-Torino, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Leiva, Milinkovic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile. All.: Sarri.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. All.: Paro (vice).

Lazio-Torino, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Torino sarà visibile sia su Sky che su Dazn. Chi sceglie Dazn dovrà collegarsi tramite app alla propria smart tv oppure collegare al televisore una console Playstation o XBox, un TIMVISION Box, un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick. In alternativa potrò guardare la partita in streaming su dispositivi mobili quali pc, tablet, smartphone tramite app o sito Dazn.

Gli abbonati Sky potranno vedere la sfida fra biancocelesti e granata su uno dei seguenti canali: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport. Oppure utlizzare SkyGo o NOW il servizio streaming e on demand di Sky.