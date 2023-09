Lazio-Torino 2-0: Vecino e Zaccagni firmano il primo successo stagionale all'Olimpico

La Lazio batte per due a zero il Torino grazie ai gol di Vecino e Zaccagni. Il primo successo casalingo della stagione per i biancocelesti matura nella ripresa al termine di un primo tempo di nulla assoluto. I primi 45 minuti mostrano una brutta Lazio che nel secondo tempo entra con uno spirito diverso. La squadra di Sarri non costruisce nulla di spettacolare ma ha un altro piglio e si vede subito con l'inserimento di Vecino che sblocca il match, prima della fuga di Zaccagni che chiude l'incontro. La Lazio con questo successo sale a quota 7 punti.

Lazio-Torino, la cronaca

Al 6’ tiro di Vlasic respinto in maniera goffa da Provedel, sulla respinta Zapata grazia i biancocelesti. Al 42esimo il primo tiro della Lazio con Marusic, debole blocca il portiere granata. Al 56esimo la Lazio passa in vantaggio con Vecino: il centrocampista si fa trovare pronto dentro l’area su un cross morbido di Lazzari. Al 75esimo la Lazio raddoppia con Zaccagni: il 20 scambia con Felipe Anderson e a tu per tu con Milinkovic-Savic non può sbagliare. All'88esimo fuga di Isaksen, cross per Castellanos che in rovesciata per poco non trova il terzo gol biancoceleste.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5 (dall’80 Hysaj s.v.), Casale 6, Romagnoli 6,5, Marusic 6; Rovella 6, Vecino 7 (dal 74’ Guendouzi 6), Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 6, Immobile 5,5 (dal 74’ Castellanos 6), Zaccagni 7 (dall’80’ Isaksen 6). All.: Sarri 6

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Schuurs 6, Buongiorno 6,5 (dal 27’ Sazonov 6), Rodriguez 6; Bellanova 5 (dal 79’ Pellegri s.v.), Ricci 5, Tameze 5,5 (dal 60’ Ilic 5,5), Lazaro 5,5 (dal 79’ Soppy s.v.); Vlasic 6; Sanabria 5,5 , Zapata 5,5 (dal 60’ Radonjic 5). All.: Juric 5,5

Marcatori: 56’ Vecino (L), 75’ Zaccagni (L)

Ammoniti: Immobile (L); Bellanova (T), Tameze (T), Schuurs (T), Ricci (T)

Arbitro: Fabbri

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 7: Il migliore in assoluto della Lazio. L’unico che accende la squadra e trova il gol della sicurezza.

Vecino 7: Non una partita brillante del centrocampista ma l’unica cosa buona della sua partita è decisiva. Un suo inserimento porta alla rete. Zampata decisiva.

Romagnoli 6,5: Con Zapata è lotta alla pari, uscito il colombiano domina con facilità Sanabria.

Immobile 5,5: Altra partita ricca di errori da parte del capitano biancoceleste. Mai pericoloso.