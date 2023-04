Lazio-Torino 0-1: Provedel tradisce Sarri, un errore del portiere costa la sconfitta. Cronaca, commento e pagelle della sconfitta

La Lazio cade in casa contro il Torino per uno a zero. Sconfitta di misura per i biancocelesti traditi in questa partita da Provedel. Il portiere della Lazio, autore di una grande stagione, contro i granata sbaglia i tempi della parata su un tiro dalla distanza di Ilic e condanna alla sconfitta la formazione di Sarri. La Lazio dopo un primo tempo molle, alza i giri del motore nella ripresa ma non trova la stoccata vincente. Frenata laziale nella volata Champions League e il secondo posto torna in bilico.

Lazio-Torino, la cronaca

Dopo 30 secondi la Lazio sfiora il gol con un colpo di testa di Zaccagni salvato sulla linea dal portiere granata Milinkovic-Savic. Al 20esimo Radonjic salta Patric e calcia in porta, Provedel allontana con i piedi. Al 43esimo il gol del Torino con un tiro dalla distanza di Ilic che rimbalza davanti a Provedel che buca l’intervento. Al 56esimo Torino vicino al raddoppio con un destro di Radonjic, respinge Provedel. Al 64esimo tentativo da fuori di Luis Alberto, Milinkovic-Savic para senza problemi. All'87esimo colpo di testa di Buongiorno che esce di poco. All'89esimo risponde la Lazio con Milinkovic: colpo di testa centrale. Al 92esimo tiro dalla distanza di Luis Alberto: Milinkovic-Savic respinge.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 5; Marusic 6 (dall'81' Pellegrini s.v.), Patric 6 (dal 69’ Casale 6), Romagnoli 5,5, Hysaj 6 (dal 69’ Lazzari 6); Vecino 6 (dal 54’ Marcos Antonio 6,5), Milinkovic-Savic 5,5, Luis Alberto 6; Pedro 6 (dal 54’ Immobile 5,5), Felipe Anderson 6, Zaccagni 6,5. All.: Sarri 5,5

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Schuurs 6,5, Buongiorno 6; Singo 5 (dal 76' Gravillon 5,5), Linetty 5,5, Ilic 7, Rodriguez 5,5; Vlasic 6,5, Radonjic 6,5 (dal 69’ Karamoh 6); Sanabria 6. All.: Juric 7

Marcatori: 43’ Ilic (T)

Ammoniti: Romagnoli (L), Lazzari (L); Linetty (T), Rodriguez (T), Singo (T), Gravillon (T)

Arbitro: Ghersini

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 6,5: Il migliore della Lazio. Imprendibile per la difesa granata.

Felipe Anderson 6: Partita altalenante del brasiliano. Opaco nel primo tempo, meglio nella ripresa sulla fascia.

Milinkovic-Savic 5,5: Poco preciso e poco nella partita. Tanti errori.

Provedel 5: Tante volte ha salvato la Lazio, oggi la tradisce con un errore che vale la sconfitta.