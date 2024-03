Tommaso Paradiso contro Lotito: "Una tragedia iniziata 20 anni fa"

Non c’è pace per Claudio Lotito. Il patron della Lazio è finito nuovamente (in realtà mai lontano) nelle critiche e nel vortice della contestazione del tifo biancoceleste. Ad unirsi nella protesta del popolo laziale anche un tifoso doc: Tommaso Paradiso.

Tutti contro Lotito

“Libera la Lazio”. Questa è la narrazione dei tifosi biancocelesti che dipingono Lotito come padre-padrone della squadra. La critica maggiore rivolta al numero uno laziale sono i pochi investimenti di mercato (criticato anche da Sarri) che non fanno fare il salto di qualità alla squadra. A questo si aggiunge anche la critica della tifoseria della Lazio sul comportamento del presidente e della società a tutela proprio dei tifosi. Proprio su questo punto si è focalizzato lo sciopero del tifo prima di Lazio-Udinese e i fischi poi contro Lotito. Si tratta dell’ultimo, cronologicamente parlando, episodio di contestazione contro la società in questa stagione fra cui ricordiamo gli striscioni a Formello che hanno coinvolto anche Sarri.

Paradiso contro Lotito

Tommaso Paradiso tifosissimo della Lazio non nasconde la sua rabbia contro il presidente dei biancocelesti. Dopo la dodicesima sconfitta in campionato, nel periodo più buio della stagione laziale, l’ex frontman dei TheGiornalisti ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram definendo una tragedia l’era Lotito. “Parlo da tifoso, anche io come molti di voi sono innamorato di una squadra di calcio. È andata così. Purtroppo 20 anni fa sulla mia squadra si è abbattuta una tragedia, al di là del mero risultato sportivo” – scrive il cantante - “Chi non tifa la mia squadra non lo può capire. È da circa 20 anni che da tifoso vivo nel buio, in un'era oscura e chissà quando finirà... Un abbraccio a tutti i tifosi innamorati della propria squadra".

L’era Lotito

Il prossimo 19 giugno Claudio Lotito festeggerà i 20 anni di presidenza alla Lazio (presidente più longevo della storia del club). Lotito ha rilevato la squadra dall’orlo del fallimento. “Ho preso questa squadra al suo funerale e l'ho portata in condizione di coma irreversibile. Spero presto di renderlo reversibile” – fu una delle sue prime dichiarazioni. Un lungo percorso di risanamento del debito pregresso ha portato la Lazio adesso ad equilibrio economico-finanziario che molte big del campionato non hanno. Sotto la gestione Lotito, la squadra ha vinto sei titoli tre Coppe Italia (2008-2009, 2012-2013, 2018-2019) e tre Supercoppe italiane (2009, 2017 e 2019), e partecipanto per tre volte alla Champions League.