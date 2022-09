In Campidoglio si ricorda Tommaso Maestrelli e la Lazio dello scudetto 1974

Venerdì 7 ottobre al Campidoglio nella sala della Protomoteca del Palazzo Senatorio ci sarà un evento in memoria di Tommaso Maestrelli allenatore della Lazio del primo scudetto nel 1974.

L'evento per Maestrelli

La cerimonia cade in occasione dei 100 anni dalla nascita di Maestrelli simbolo eterno della Lazio. Durante le celebrazioni saranno esposti diversi cimeli dell'epoca e saranno presenti diverse personalità della Lazio, dell'ambiente biancoceleste e dello sport nella Capitale fra cui anche ex calciatori della Lazio della banda Maestrelli e il figlio del Maestro, Massimo.

La cerimonia è stata organizzata dalle sezioni Ciclismo e Motociclismo della polisportiva Lazio, dalla redazione di Lazialità, dal Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento, con il sostegno della Regione Lazio e dell’Assessorato allo Sport di Roma Capitale.

In memoria di Wilson e Lenzini

Durante l'evento saranno ricordati anche Pino Wilson e Umberto Lenzini, rispettivamente capitano e presidente della Lazio '74. Per loro il Comune di Roma intitolerà due parchi. Per Wilson, scomparso lo scorso marzo, sarà intitolato un parco in zona Cassia mentre a Lenzini sarà intitolato il parco pubblico di via Gregorio XI nel quartiere Aurelio.