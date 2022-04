I tifosi della Lazio tornano allo stadio, ma non all'Olimpico. Il comunicato della Curva Nord

La diatriba fra il presidente Lotito e i tifosi della Lazio continua. Dopo lo sciopero all'Olimpico contro il Milan, la richiesta d'aiuto ad Elon Musk, la Curva Nord con un altro comunicato invita a riempire il settore ospiti del Picco dove la Lazio giocherò contro lo Spezia nel prossimo turno.

I laziali allo stadio...Picco

I tifosi della Lazio tornano allo stadio ma non all'Olimpico. Infatti dopo l'assenza polemica verso la società e il caro biglietti per Lazio-Milan e le parole tutt'altro che distensive di Lotito, la Curva Nord è pronta a riempire il settore ospiti del Picco di La Spezia. La squadra di Sarri sarà impegnata contro i liguri sabato sera e per l'anticipo serale della 35esima giornata saranno tanti i tifosi della Lazio presenti a sostenere Immobile e compagni. Questo il comunicato della Curva Nord: "Tutti in treno a La Spezia, come ai vecchi tempi! Appuntamento sabato ore 11,15 stazione di Ostiense, per una trasferta da Laziali… Come piace a noi!".

Settore ospiti tutto esaurito

I tifosi della Lazio hanno preso alla lettera l'invito della Nord e infatti il settore ospiti va verso il tutto esaurito. A disposizione dei laziali per la trasferta del Picco erano stati messi in vendita poco più di mille biglietti e sono stati tutti venduti. Una spinta importante almeno in trasferta per la squadra di Sarri in questo finale in cui ci sarà da lottare per un posto in Europa.