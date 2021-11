SS Lazio: niente tifosi per la trasferta contro il Lokomotiv Mosca in Europa League. Ecco il motivo

La Lazio giovedì 25 novembre sfiderà a Mosca il Lokomotiv per la quinta giornata di Europa League. La squadra capitolina per la sfida di coppa dovrò fare a meno dei propri tifosi per ragioni legati alla pandemia Covid.

Lazio sempre in trasferta senza tifosi

Come è già successo per le trasferte in Turchia e Francia contro Galatasaray e Marsiglia, anche in Russia la squadra biancoceleste dovrà fare a meno dei propri tifosi. Ad Istanbul il motivo era l'accesso proibito ai cittadini italiani allo stadio, a Marsiglia "perchè violenti e fascisti", per l'ultima trasferta del girone invece i tifosi non potranno andare allo stadio causa pandemia. Infatti in Russia la situazione Covid è molto grave e in queste ore si registrano oltre un milione di persone positive al Covid.

Il comunicato della Lazio

La Lazio ha diramato la notizia ai suoi tifosi tramite un comunicato in cui sconsiglia vivamente di effettuare prenotazioni visto che la partita si svolgerà senza tifosi ospiti. Questo il comunicato integrale: "Facendo seguito alle precedenti comunicazioni del 9 settembre scorso, la S.S. Lazio conferma che, a causa della pandemia ancora in corso che limita gli spostamenti tra gli Stati per evitare il diffondersi del contagio, la gara del 25 novembre di Uefa Europa League con il Lokomotiv Mosca, si svolgerà senza pubblico ospite. Si sconsiglia vivamente, pertanto, di effettuare prenotazioni o organizzare viaggi per la gara in questione".