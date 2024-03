Crisi Lazio, i tifosi contestano Lotito e Sarri

Non si salva nessuno nella Lazio. La sconfitta contro l’Udinese, la quarta nelle ultime cinque partite di campionato, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dal presidente all’allenatore, passando per i giocatori, sono finiti tutti nel mirino dei tifosi. Tutti sotto contestazione.

Lo sciopero del tifo e i fischi

La nefasta serata dell’Olimpico è iniziata con lo sciopero del tifo biancoceleste. Infatti i tifosi della Lazio hanno protestato col silenzio per tutto il primo tempo al comportamento subito a Monaco di Baviera, con la società che non ha difeso i suoi supporter. Nella ripresa i tifosi hanno iniziato a supportare la squadra e fischiare e intonare cori contro Sarri e Lotito fra i colpevoli di questa annata ad oggi da dimenticare. “Una società che non difende i propri tifosi non merita rispetto” è uno degli striscioni apparsi in Curva Nord.

Ipotesi ritiro

La situazione complicata della Lazio, che si aggrappa adesso alla Coppa Italia, sta spingendo Lotito ad adottare soluzioni drastiche. Il presidente laziale, fortemente irritato dalla sconfitta, infatti sta varando l’opzione ritiro a Formello almeno fino al derby regionale di sabato prossimo contro il Frosinone allo Stirpe. Una scelta punitiva nei confronti della squadra per dare una scossa.

Grana Immobile?

“Siamo sotto 2-1, non capisco”. Queste le parole di un irritato Ciro Immobile al momento del cambio. Il miglior marcatore della Lazio non ha gradito la sostituzione arrivata al 60esimo con i biancocelesti sotto di un gol. Un malumore quello del capitano laziale (probabile addio a fine stagione) che si scontra anche con le idee tattiche dell’allenatore che non si smuove dall’idea del 4-3-3 e non pensa minimamente al doppio centravanti. “Rispondere a questa domanda mi risulta complicato perché può generare delle polemiche che a noi non fanno bene. Se rispondo si rischia di fare peggio, ogni giocatore che esce, al commento che può fare, si alimentano polemiche. Non si può partecipare a un giochino del genere. Se si fosse vinto questa frase sarebbe rimasta nel dimenticatoio, invece è venuta a galla” – è il commento di Martusciello (vice di Sarri) nel post gara sulla reazione dell’attaccante.