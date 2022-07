Lazio: terza maglia e tensioni ad Auronzo

Ritiro di Auronzo animato per la Lazio sotto tanti e diversi punti di vista. Dall'arrivo di Romagnoli alla contestazione per Acerbi fino alla presentazione della terza maglia della prossima stagione.

La terza maglia

Dopo la festa a Piazza del Popolo per le nuove maglie home e away targate Mizuno, la Lazio ad Auronzo ha presentato la terza maglia per la stagione 2022/2023. La divisa è bianca così come i calzettoni che però presentato una riga azzurra, mentre le maniche e i pantaloncini sono blu. Lo stemma del club si presenta sulla maglia in una tonalità tendente al blu.

Testimonial della nuova divisa la vecchia guardia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto (al centro del mercato, piace al Siviglia, ma lo spagnolo non hai mai chiesto la cessione al club) e i nuovi Maximiano, Casale e Romagnoli.

Sarri difende Acerbi

Non mancano però le tensioni in casa biancoceleste con degli Ultras che hanno preso di mira (ancora una volta) Acerbi. Il tifo più caldo della Lazio durante l'allenamento di ieri pomeriggio ha rivolto dei cori poco gradevoli al difensore. La situazione per nulla piacevole, non è andata già nemmeno a Maurizio Sarri. L'allenatore, che già difense giorni fa il calciatore, sentendo i cori ha interrotto l'allenamento e andato ad affrontare faccia a faccia il piccolo gruppo di contestatori con tanto di rimprovero: "Stiamo lavorando qui". Successivamente l'allenamento è ripreso fra gli applausi dei tifosi presenti.

I problemi di Acerbi ('88) con la tifoseria laziale sono noti da tempo e il difensore in uscita anche dopo l'arrivo di Romagnoli, Casale e Gila. Su di lui si era interessato il Napoli per dopo Koulibaly ma adesso la pista partenopea si è raffredata. Monitorano il centrale italiano Inter e Milan.