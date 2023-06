Champions League 23/24: Lazio in terza fascia

Da settembre la Lazio tornerà a giocare la Champions League dopo il grande campionato terminato al secondo posto. La squadra di Sarri è inserita in terza fascia.

La Lazio in Champions League

Il secondo posto in campionato è valso a Immobile e compagni la qualificazione all’edizione 2023/2024 della Champions League. Il matematico approdo in Champions per la Lazio è arrivato a due giornate dalla fine grazie alla vittoria contro l’Udinese e la concomitante penalizzazione della Juventus e le vittorie contro Cremonese e Empoli hanno blindato la seconda piazza.

La storia della Lazio in Champions League

L’edizione 2023/2024 sarà la sesta partecipazione alla fase a gironi per la Lazio nel più grande torneo europeo per club (si aggiunge anche il play off perso contro il Bayer Leverkusen nell’annata 2015/2016). Il miglior risultato di sempre in Champions per il club biancoceleste sono stati i quarti di finale (persi contro il Valencia) nella stagione 1999/2000. L’ultima partecipazione risale invece alla stagione 2020/2021 conclusa agli ottavi contro il Bayer Monaco.

I pericoli per la Lazio

Essendo in terza fascia i pericoli per la Lazio sono diversi. Nel primo gruppo e nel secondo gruppo dislocate in maniera eterogenea ci sono diversi top team. Questa la lista completa: Manchester City, Real Madrid, Manchester United, PSG, Barcellona, Arsenal, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Siviglia, Benfica, Feyenoord, Lipsia, Porto. Fanno eccezione Inter e Napoli che non potranno sfidare i biancocelesti. Anche in quarta fascia diversi pericoli a partire dal Newcastle e Real Sociedad, ma anche il Galatasaray di Zaniolo in caso di approdo alla fase a gironi sarebbe un avversario da evitare.

Per conoscere il cammino della Lazio in Europa bisognerà attendere i sorteggi di Nyon del 31 agosto.