Tare top, Tare flop: la "sfida" tra le due Lazio del ds biancoceleste

Tare e la Lazio si dicono addio dopo ben 18 anni fra campo e scrivania. L'albanese in questi anni alla Lazio è stato il protagonista principale del mercato fra acquisti e flop, fra sorprese e delusioni, fra plusvalenze e minusvalenze.

La top 11 dell'era Tare

Nello stilare la top 11 dell'era Tare abbiamo pensato ad un 4-4-2 ultra offensivo. In porta c'è Provedel (arrivato per 2 milioni di euro), miglior portiere della Serie A con record di clean sheet (21) eguagliato di Buffon. La difesa è composta da Lulic, erore della Coppa in Faccia di cui si è festeggiato il decennale proprio in questa stagione, Romagnoli, tifoso della laziale arrivato a parametro zero, De Vrij diventato leader della difesa ai tempi di Inzaghi poi andato all'Inter (a zero), e Lazzari reinventato da Sarri terzino. Il centrocampo è composto da tutti giocatori presenti nella rosa 2022/2023 : sugli esterni Zaccagni e Felipe Anderson (preso a 8 milioni dal Santos, rivenduto a 38 a West Ham e riportato a Formello per 3 milioni di euro), Milinkovic e Luis Alberto costati 16 milioni totali e che ora ne valgano fra i 70-80. In panchina mettiamo l'ex bandiera del Liverpool Leiva (arrivato a parametro zero), e due protagonisti della Coppa Italia vinta contro la Roma ovvero Candreva e il profeta Hernanes. In attacco non può mancare Ciro Immobile, capitano della Lazio e miglior marcatore della storia della Lazio con 196 gol, arrivato nella Capitale per 8,5 milioni di euro. Partner d'attacco di questa fanta-squadra, Miroslav Klose campione del mondo con la Germania e leggenda del Bayern Monaco arrivato alla Lazio a parametro zero e che ha concluso lì la sua carriera da calciatore facendo sognare i tifosi con i suoi gol.

4-4-2: Provedel; Lazzari, De Vrij, Romagnoli, Lulic; Felipe Anderson,Milinkovic-Savic,Luis Alberto, Zaccagni; Immobile, Klose.

La flop 11 dell'era Tare

Non solo grandi colpi ma tanti flop per Tare. "Sarà una rivelazione" aveva dichiarato il ds alla presentazione di Luis Maximiano arrivato per fare il titolare nella Lazio di Sarri, ma finito in panchina dopo pochi minuti di campionato. Il portoghese costato 7 milioni più bonus, difende la porta dell'11 horror degli acquisti di Tare. Anche qui abbiamo scelto la difesa a 4 guidata da Vavro preso a 12 e rivenduto a fatica a 4,5 milioni protagonista dell''uscita infelice "Odio la Lazio? Si certo" e che poi si è scusato col club pubblicamente sui social, e Wallace, quel "La spazza Wallace" insomma l'Ibanez dei derby a tinte biancoceleste. Terzini Durmisi fortemente voluto da Tare ma che alla Lazio è stato un grandissimo flop che lascerà la Lazio a zero a fine giugno e Fares fantasma pagato 8 milioni e ancora in rosa con un ingaggio superiore al milione di euro. Il centrocampo a quattro vede in mediana Escalante pronto a lasciare la Lazio in questa finestra di mercato e Berisha fantasma a Formello. Esterni di spinta, per fantasia, Cancellieri arrivato la scorsa estate (7milioni più bonus) e che ha deluso sia da esterno che da prima punta trovando poco spazio, e Nani ex stella del Manchester United e del Portogallo venuto alla Lazio in vacanza. In attacco un coppia da brividi per i tifosi della Lazio: Djibril Cissé che illuse il popolo laziale segnando subito alla prima del campionato per poi non timbare più il cartellino in Serie A e il pirata Muriqi pagato 20 milioni e che ha segnato 2 gol in 2 anni ceduto per 8 milioni e ora rinato al Maiorca con cui ha concluso la stagione con 15 gol.

4-4-2: Luis Maximiano; Durmisi, Wallace, Vavro, Fares; Cancellieri, Escalante, Berisha, Nani; Cissé, Muriqi.