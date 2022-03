Lazio, Strakosha fra rinnovo e addio. Lotito studia le alternative: ecco i nomi

Thomas Strakosha dopo un inizio di stagione disastroso, si è ripreso con merito la titolarità della porta biancoceleste. Assodato di essere il numero uno della Lazio in questa stagione, il portiere albanese ha aperto, a determinate condizioni, al rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno.

Le condizioni di Strakosha

Sembrava non esserci spazio di manovra ma non è così. Strakosha infatti ha lasciato filtrare una possibilità di rinnovo con la Lazio. L’albanese si è detto pronto a rinnovare ma vuole garanzie tecniche ed economiche. La prima cosa chiesta dal portiere è la sicurezza della titolarità. Questo è il presupposto su cui si basano le richieste di Strakosha ovvero l’essere anche nel futuro il portiere titolare della Lazio. In seconda battuta l’estremo difensore ha chiesto un sensibile ritocco dell’ingaggio. Strakosha infatti chiede uno stipendio di 2 milioni di euro netti a stagione (contro gli attuali 1,2 milioni, Reina ne guadagna 2) più un bonus alla firma di 2,5 milioni di euro.

Adesso tocca a Lotito fare la sua scelta. Il presidente biancoceleste sta valutando infatti se accettare le condizioni dell’albanese o se investire su nuovi prospetti considerata la richiesta importante del suo portiere.

I numeri di Strakosha alla Lazio

Thomas Strakosha (classe 1995) dopo un'esperienza in Serie B alla Salernitana, veste la maglia della Lazio dalla stagione 2016/2017. Titolarissimo nell'era Inzaghi, l'albanese in biancoceleste ha collezionato 198 presenze vincendo 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiana. Nella sua bacheca anche 1 campionato e una Coppa Italia Primavera sempre con la Lazio.

Le alternative a Strakosha

La Lazio nel frattempo studia le alternative per la porta per la prossima stagione. Sono diversi i nomi sul taccuino della società da profili internazionali a prospetti più giovani. Il sogno di Sarri, difficile da realizzare si chiama Kepa (27 anni) del Chelsea ma con un ingaggio da 7 milioni a stagioni, fuori budget per Lotito. L’unica possibilità resta un prestito con almeno metà ingaggio pagato dai Blues. Altri nomi internazionali sono Sergio Rico (28 anni) del Psg in prestito al Maiorca oppure Ospina (classe '88) portiere del Napoli e della Colombia in scadenza di contratto con i partenopei.

Altri profili seguiti da Tare sono Gollini (26 anni) in prestito al Tottenham dall’Atalanta ma che non è mai sceso in campo in Premier League (fa il secondo a Lloris), il giovane Carnesecchi classe 2000 sempre di proprietà della Dea, portiere nel giro della Nazionale ora in prestito alla Cremonese in Serie B dove sta disputando un grande campionato. Piacciono molto anche Cragno (27 anni) titolare del Cagliari e Vicario (classe ’96) sempre sotto contratto con i sardi ma in prestito all’Empoli dove sta giocando un’ottima stagione.