Lazio-Spezia: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Lunch match per la Lazio che domenica 2 ottobre alle ore 12:30 all'Olimpico ospiterà lo Spezia di Gotti, che con Sarri ha condiviso l'esperienza sulla panchina del Chelsea. I biancocelesti a quota 14 punti, vogliono rafforzare il quarto posto e sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Verona e Cremonese. I liguri a quota 7 punti cercano punti salvezza.

Lazio-Spezia, le ultime di formazione

Il dubbio vero di Sarri riguarda Immobile. Il capitano della Lazio sta meglio e vuole giocare, i medici prediligono cautela. La risonanza di ieri ha evidenziato un miglioramento all’edema al bicipite femorale della coscia destra che lo costretto al forfait con l'Italia. Immobile salvo complicanze, oggi altro provino decisivo, va verso una maglia da titolare e guiderà l'attacco insieme a Zaccagni e Felipe Anderson. In caso di forfait del bomber laziale pronti in ordine Pedro e Cancellieri. In mezzo al campo Cataldi nonostante un piccolo problema accusato ieri in allenamento sarà della partita e completerà il centrocampo con Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In difesa out Casale per infortunio ed è pronta a rivedersi la linea difensiva di centrali composta da Romagnoli e Patric. Lazzari in netto miglioramento è pronto a riprendersi la corsi di destra, a sinistra c'è Marusic. In porta, dopo l'esperienza in Nazionale, ecco l'ex della partita Provedel. Ancora panchina per Luis Maximiano.

Gotti non avrà a disposizione Reca e Kovalenko. In attacco ci saranno Nzola e Gyasi con Agudelo a far da raccordo fra centrocampo e attacco. In porta Dragowski.

Lazio-Spezia, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Spezia (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Nikolaou, Ampadu; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertsson, Bastoni; Gyasi, Nzola. All.: Gotti

Lazio-Spezia, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Spezia sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per quanto riguarda Dazn gli utenti potranno vedere la sfida fra Sarri e Gotti scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.

Gli abbonati Sky invece potranno vedere la sfida dell'Olimpico sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport. Valida la visione anche tramite SkyGo il servizio streamng di Sky. In alternativa si potrà usare Now tramite abbonamento.