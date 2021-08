Lazio-Spezia: dove vedere la partita in tv e streaming

Debutto casalingo per la Lazio di Sarri che all'Olimpico ospita lo Spezia di Thiago Motta. Radu e Luis Alberto si candidano per un posto nell'undici titolare

Sabato 28 agosto alle 18:30 la Lazio ospiterà all’Olimpico lo Spezia per la partita valida come seconda giornata di Serie A.

La sfida contro i liguri, segnerà il debutto casalingo di Maurizio Sarri sulla panchina laziale. Il tecnico toscano è arrivato a Formello in estate dopo l’addio al club romano di Simone Inzaghi che ha guidato la Lazio per cinque stagioni.

La Lazio è reduce dal successo per 3 a 1 in casa dell'Empoli nella prima giornata, e nella giornata di giovedì ha scoperto le sue avversarie in Europa League.

Le ultime su Lazio-Spezia

Per la sua prima panchina davanti al nuovo pubblico, Sarri ha pronto il suo consueto 4-3-3. L’allenatore pensa soltanto a due modifiche rispetto all’undici iniziale che ha battuto l’Empoli all’esordio in campionato. Un cambio potrebbe riguardare Luiz Felipe. Il difensore brasiliano è alle prese con noie muscolari anche se Sarri in conferenza stampa ha detto che si tratta di uno stop molto lieve. Le condizioni del brasiliano saranno valutate nelle prossime ore. Si scaldano Radu e Patric, con il primo in vantaggio per sostituire Luiz Felipe e guidare la difesa insieme ad Acerbi. A completare la linea difensiva, davanti a Reina, ci saranno Lazzari e Hysaj. Luis Alberto è l’altra novità di formazione. Lo spagnolo dopo la panchina della prima giornata, è pronto a scendere in campo da titolare. Completeranno il centrocampo Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. Solo panchina per il nuovo arrivato Basic. L’attacco sarà guidato da Ciro Immobile, assistito dall’ex romanista Pedro e da Felipe Anderson che torna all’Olimpico dopo tre anni. L’ultima partita in casa del brasiliano risale al 20/5/2018, nella sconfitta contro l’Inter che costò alla Lazio la qualificazione alla Champions League.

Lo Spezia di Thiago Motta è reduce dal pareggio, che sa beffa, di Cagliari. In Sardegna, i liguri in vantaggio per 2 a 0 si sono fatti rimontare sul 2 a 2 in pochi minuti nella ripresa. L’ex Genoa, per la sfida contro la Lazio confermerà 10/11 visti all’esordio. L’unico cambio riguarderà Kovalenko che giocherà a centrocampo al posto di Ferrer. In attacco confermato il tridente Colley-Verde-Gyasi.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Immobile. Allenatore: Sarri.

Spezia (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolau; Amian, Maggiore, Kovalenko, Bastoni; Verde, Colley, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.

Lazio-Spezia, dove vederla

Lazio-Spezia sarà visibile in esclusiva su Dazn e non ci sarà copertura televisiva. Per guardare la partita bisognerà scaricare l’app Dazn e abbonarsi alla piattaforma.

