L'avversaria della Roma agli spareggi di Europa League: tutte le possibilità dell'urna

La Roma ha terminato al secondo posto, alle spalle dello Slavia Praga, il proprio girone di Europa League. Niente ottavi di finale diretti per i giallorossi che dovranno affrontare i sedicesimi di finale contro una terza classificata dei gironi di Champions League. Sorteggio con diverse insidie.

Il girone

La Roma ha chiuso con 13 punti il proprio girone, due in meno dello Slavia Praga. Ai ragazzi di Mourinho non è bastata la netta vittoria per tre a zero contro lo Sheriff nell’ultimo turno per il sorpasso vista la vittoria dei cechi. I giallorossi hanno pagato a caro prezzo la sconfitta di Praga e il pareggio a Ginevra contro il Servette.

Le possibili avversarie

Il secondo posto regala alla Roma un sorteggio con alcuni pericoli. Visto il terzo posto conquistato dal Milan in Champions League, i giallorossi avranno soltanto sette possibilità di pesca dall’urna di Nyon (lunedì 18) non potendo affrontare in questa fase i rossoneri di Pioli. Ecco quali sono le possibili avversarie della Roma:

Galatasaray

Feyenoord

Young Boys

Braga

Lens

Benfica

Shakhtar Donetsk

Lo spareggio si giocherà in partite di andata e ritorno rispettivamente il 15 e il 22 febbraio. Primo round in trasferta, poi all’Olimpico.

Le parole di Mou

Mourinho ad inizio competizione puntava direttamente agli ottavi parlando di evitare gli spareggi, già giocati dalla Roma nella scorsa stagione contro il Salisburgo, per alleggerire il fitto calendario giallorosso. Ma la missione è fallita. Nel post Sheriff lo Special One in parte fa mea culpa sulla situazione: “Il bilancio è che per colpa nostra siamo finiti secondi. Abbiamo fatto una partita orribile a Praga che ha deciso il girone. Ci saranno due partite in più per una rosa che avrebbe bisogno di giocare invece delle partite in meno”.

Allo stesso tempo però il portoghese ribalta la visione del secondo posto sottolineando come saranno gli avversari a doversi preoccupare di pescare la Roma. Queste le sue parole al riguardo: “Dovremo affrontare una squadra importante di Champions ma anche loro non saranno contenti di trovarsi noi di fronte”.