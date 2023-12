L'avversaria della Lazio agli ottavi di Champions: tutte le possibilità dall'urna

La Lazio è uscita sì con una brutta sconfitta dal Wanda Metropolitano, ma con la qualificazione in tasca insieme proprio all’Atletico Madrid. La squadra di Sarri infatti giocherà gli ottavi di finale di Champions League dove troverà una big del calcio europeo.

Lazio seconda

La Lazio ha concluso il girone E con 10 punti al secondo posto dietro l’Atletico Madrid (14). I biancocelesti hanno conquistato la matematica certezza del passaggio del turno dopo la vittoria casalinga contro il Celtic (contro gli scozzesi vittoria anche all’andata, ndr). Decisiva però è stato il doppio confronto contro il Feyenoord, vero antagonista dei biancocelesti. Contro gli olandesi la Lazio è caduta a Rotterdam ma ha vinto all’Olimpico mettendosi in una posizione di vantaggio che Immobile e compagni non hanno sprecato.

Gli ottavi di finale

Nessuna italiana ha concluso al primo posto il proprio girone di Champions League e allora la Lazio potrà incontrare tutte le prime della fase a gironi, eccezion fatta per l’Atletico Madrid. Urna terribile per i biancocelesti che agli ottavi incroceranno top team, giocando l’andata all’Olimpico (13-14 o 20-21 febbraio) e il ritorno in trasferta (5-6 o 12-13 marzo). Ecco quali sono le possibili avversarie della Lazio nel prossimo turno di Champions League:

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

Real Sociedad

Real Madrid

Barcellona

Arsenal

Manchester City

L’ultima volta agli ottavi

L’ultima volta della Lazio agli ottavi di Champions League risale alla stagione 2020-2021. La squadra allora allenata da Simone Inzaghi si fermò davanti al Bayern Monaco. In quell’occasione i tedeschi vinserò per 4-1 l’andata all’Olimpico e per 2-1 il ritorno in Germania. Come invece ha ricordato Sarri, la Lazio passò la fase a gironi di Champions League nelle stagioni 1999-2000 (quarti di finale record per il club) e 2000-2001.