Sorteggio Europa League | Lazio, che sfortuna! Ecco le avversarie del girone

Sorteggio sfortunato per la Lazio di Maurizio Sarri. Nel girone E di Europa League, i club capitolino affronterà l'Olympique Marsiglia, il Lokomotiv Mosca e il Galatasaray.

La Lazio, testa di serie nei sorteggi di Europa League, ha scoperto oggi a le sue avversarie nel girone di Europa League. Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di vigilia della partita contro lo Spezia, ha dichiarato che l'EL "è una competizione in cui la Lazio giocherà al massimo" .

Il sorteggio di Instabul però non è stato molto benevolo con la Lazio di Sarri.

Le avversarie della Lazio

La Lazio è la testa di serie del gruppo E. Il club romano nel suo gruppo se la vedrà con i russi della Lokomotiv Mosca che negli ultimi anni è stata una presenza fissa in Champions League, i francesi dell'Olympique Marsiglia degli ex romanisti Pau Lopez e Cengiz Under, ed infine i turchi del Galatasaray dell'ex portiere della Lazio Fernando Muslera.

Un girone di ferro per i biancocelesti con i francesi del Marsiglia, squadra candidata pure alla vittoria finale della competizione. Viste le nuove regole dell'Europa League, arrivare primi nel girone diventerà fondamentale per il cammino europeo della Lazio.

Le nuove regole dell'Europa League

L'Europa League da questa stagione cambia formula. L'ex Coppa Uefa è passata da 48 a 32 squadre. Inoltre le prime classificate del girone passeranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde sfideranno le terze della Champions League. Le terze del girone di Europa League invece giocheranno i playoff per i sedicesimi di Conference League.

Queste nuove modifiche, alzano il livello della competizione e obbligano le squadre a puntare a vincere già il girone. La finale è in programma il 18 maggio al al Sánchez-Pizjuán di Siviglia.