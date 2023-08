Lazio, sorteggio Champions: il girone di ferro è l'incubo di Sarri

Poche ore e la Lazio scoprirà il suo girone di Champions League. Infatti alle ore 18:00 del 31 agosto a Montecarlo sarà effettuato il sorteggio della massima competizione europea per club con la squadra di Sarri inserita in terza fascia e con la probabilità concreta di finire in un girone di ferro.

Lazio, obiettivo crescere

La Lazio ha conquistato un posto in Champions League dopo un grandissimo campionato terminato al secondo posto alle spalle del Napoli. La squadra di Sarri, che adesso arranca in campionato (sconfitta contro Lecce e Genoa) a settembre si tufferà nell’impegno europeo con l’obiettivo di onorare la competizione e crescere in ambito europeo dopo le brutte figure rimediate lo scorso anno in Europa League prima e Conference League poi. Per farlo la squadra dovrà trovare il prima possibile la miglior forma possibile per evitare di essere travolta e avere ripercussioni negative per il resto della stagione.

Le fasce della Champions League 2023/2024

La Lazio è inserita in terza fascia, dopo il ritorno in Champions dal quale mancava dalla stagione 2020/2021. I biancocelesti nella fase a gironi non potranno affrontare le altre italiane (Napoli, Inter e Milan) e le squadre inserite nella propria fascia quali. Grandi pericoli per la squadra di Sarri dalla prima fascia dove la più abbordabile sulla carta è il Feyenoord che ha eliminato i biancocelesti dalla scorsa Europa League. La seconda fascia forse è anche peggio della prima, lì si trovano Manchester United, Arsenal, Atletico Madrid, Borussia Dortmund. Non scherza la quarta fascia dove giostrano Newcastle, Galatasaray e Celtic come mine vaganti. Ecco nel dettaglio tutte le quattro fasce:

Prima Fascia: Manchester City, Napoli, Bayern Monaco, PSG, Barcellona, Benfica, Siviglia, Feyenoord;

Seconda Fascia: Inter, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Porto, Lipsia;

Terza Fascia: Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar, Stella Rossa, Braga, PSV, Copenaghen;

Quarta Fascia: Newcastle, Celtic, Galatasaray, Union Berlin, Lens, Young Boys, Anversa, Real Sociedad.

Dove vedere i sorteggi di Champions League

I sorteggi della Champions League 2023/2024 saranno visibili su Prime Video e su Sky (o SkyGo), Now. Chi non è abbonato potrà vedere in chiaro la composizione dei gironi sul canale 20. Valida pure la visione sui canali ufficiali dell’Uefa.