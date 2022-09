Gli sfottò social dopo la disfatta della Lazio in Europa League

La disarmante prestazione della Lazio in Europa League contro il Midtjylland fa parlare. I biancocelesti sono caduti in Danimarca con sonoro 5 a 1, una sconfitta così larga in Europa che non si vedeva da quasi vent'anni. La disfatta danese non lascia scampo a Sarri e ai suoi, col girone che ore si complica con tutte e le quattro squadre a quota 3 punti dopo due giornate.

I tonfi della Lazio in Europa

Una sconfitta con un risultato così largo, la Lazio l'aveva subito soltanto contro il Chelsea nel 2003 in Champions League. Per trovare la Lazio sconfitta con almeno 4 gol di scarto bisogna poi andare indietro fino al 1975 e al 1973 dove i biancocelesti subirono due 4 a 0 rispettivamente da Barcellona e Ipswich in Coppa Uefa. Peggio la Lazio ha fatto soltanto nel '77 subendo un 6 a 0 dal Lens in Coppa Uefa. Più recente la massima sconfitta subita è stato un 5 a 2 contro il Valencia in Champions League nel 2000, mentre fra il 2018 e il 2021 si registrano tre sconfitte per 4 a 1 contro il Salisburgo e contro l'Eintracht Francoforte in Europa League e contro il Bayern Monaco in Champions League.

I tifosi della Lazio

Rabbia è il sentimento più diffuso dalla tifoseria della Lazio. I fan laziali sono ancora con Sarri ma ne criticano il turnover pesante e soprattutto l'impiego di giocatori come Hysaj o Radu, altri chiedono umiltà alla squadra, silenzio e lavorare sodo. Alcuni chiedono pure il rimborso per i tifosi giunti fino in Danimarca per sostenere Immobile e compagni. Proprio il capitano della Lazio nel post-gara ha chiesto scusa a nome di tutta la squadra a tutti i tifosi laziali. Domenica contro la Cremonese il popolo laziali si aspetta una risposta importante, una vittoria e una prestazione convincente.

Gli sfottò

Fra gli sfottò più gettonati troviamo: "Ehy Lazio dammi il cinque" oppure "Per colazione chi vuole cinque danesi?". Poi arriva l'ondata dei tifosi giallorossi che covavano la "vendetta" dopo il 6 a 1 subito dal Bodo/Glimt nella scorsa stagione in Conference League. Fra i meme più diffusi quello che ritrae Paolo Di Canio, bandiera simbolo della Lazio, che dice: "7 giocatori del Midtjylland fanno i salmonari" oppure "Questi, me sa, merluzzari. Grande Paole'(Di Canio, ndr): facce la disamina!". Ancora Mourinho che saluta a mano aperta, "pure in Danimarca salmonari", "giusto omaggio al ritiro di Federer". I tifosi giallorossi più autoironici invece pubblicano: "Disfatta in Europa? Prima volta?".