Lazio-Sassuolo: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 2 aprile alle ore 18:00 la Lazio ospiterà il Sassuolo all'Olimpico per la trentunesima giornata di Serie A. Per la sfida ai neroverdi in attacco Sarri non potrà contare su Pedro squalificato nel Derby.

Lazio-Sassuolo, le ultime di formazione

Tridente d'attacco senza dubbi per Maurizio Sarri. Out Pedro per squalifica ai lati di Immobile in cerca di riscatto dopo l'opaca prestazione in Nazionale, ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo certo del posto Milinkovic-Savic con Cataldi e Basic che insidiano Leiva e Luis Alberto, che però sono in vantaggio. In difesa rispolverato Lazzari terzino destro mentre Marusic, che ha rinnovato, giocherà sull'out mancino. Panchina per Hysaj. Davanti a Strakosha, sicuro del posto Acerbi, Sarri spera nel recupero di Luiz Felipe, in ripresa dopo il problema al ginocchio e da giovedì in gruppo. In caso di forfait dell'italo-brasiliano pronto Patric.

Grande dubbio in casa Sassuolo: Berardi sì, Berardi no?. Il tecnico neroverde scioglierà le riserve solo alla fine. In preallarme l'ex Roma, Defrel. Torna a disposizione Raspadori dopo la doppietta alla Turchia e supporterà Scamacca in attacco. A centrocampo confermato Frattesi.

Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ahyan, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All.: Dionisi.

Lazio-Sassuolo, dove vederla

La partita Lazio-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Il match fra Sarri e Dionisi sarà visibile collegandosi tramite app su una smart tv oppure collegando al televisore una PlayStation 4/5 o Xbox il TIMVISION BOX, l'Amazon Fire TV Stick o il Google Chromecast. In alternativa la gara fra biancocelesti e neroverdi sarà visibile in streaming tramite app o sito Dazn su dispositivi mobili quali smartphone, tablet o pc.